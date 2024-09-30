DSÖ Kritik Verileri Duyurdu: Cep Telefonu Kullananlar Dikkat

ARTAN BEYİN TÜMÖRÜ RİSKİ YOK

DSÖ'nün çalışması, hem yetişkinler hem de çocuklar üzerinde yapılan araştırmalarda, cep telefonları ve beyin tümörleri arasında anlamlı bir bağlantı bulunmadığını gösterdi. Özellikle, hipofiz bezi, tükürük bezi kanseri ve lösemi gibi rahatsızlıklar incelendiğinde cep telefonlarının bu hastalıklara sebep olma riski taşımadığı sonucuna varıldı.

Araştırmaya ayrıca, Danimarka'da 358.000 cep telefonu abonesini kapsayan büyük çaplı bir çalışma da dahil edildi. Danimarka Kanser Enstitüsü'nden Harbo Poulsen, cep telefonu kullanımıyla beyin tümörleri arasında güçlü bir korelasyon bulunmadığını belirtti. Poulsen, yalnızca uzun süreli ve ağır cep telefonu kullanımının nadir durumlarda etkili olabileceğini, ancak bunun çok düşük bir olasılık olduğunu vurguladı.