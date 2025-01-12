Dost Gibi Yaklaşan Yılanları Bu Tüyoyla Anlayabilirsiniz: Manipülasyona Kurban Gitmeyin!

Dostane bir tutum sergileyen bazı kişiler, aslında sizi etkilemek ve kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek için bu yaklaşımı bir araç olarak kullanabiliyor.

Manipülatif kişiler, genellikle aşırı ve gerçek dışı övgülerle dikkat çeker. Bu tür iltifatlar, sizi özel ve değerli hissettirmek amacıyla yapılıyor. Oysa ki asıl amaç özgüveninizi artırarak size olan güvenlerini güçlendirmek ve ileride sizi kendi çıkarlarına uygun şekilde yönlendirmek. Bu övgülerin, gerçek bir takdirden ziyade bir strateji olduğunu anlamak önemlidir.