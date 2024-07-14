Donmuş kıymayı saniyeler içerisinde çözdürmenin sırrı bulundu: Meğer boşuna uğraşıyormuşuz. Donmuş kıyma nasıl çözdürülür?

Yemeklerin besin değerini güçlendiren aynı zamanda çok daha lezzetli olmasını sağlayan kıyma ile pek çok farklı yemek hazırlayabilmek mümkün.

Köftesinden sulu yemeğine böreğinden çorbasına kadar pek çok farklı alanlarda değerlendirilebilen kıymanın şüphesi en büyük problemi donmuş halden çözdürmektir.

Donmuş kıymayı kısa sürede sağlıklı şekilde çözdürebilmek için bu formülü uygulamayı ihmal etmeyin…