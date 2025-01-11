Dondurucuya Yeşil Fasulye Koyarken Dikkat! 1 Yıl Taze Tutan Tüyo

Evlerimizde en sık kullandığımız beyaz eşyalardan biri olan dondurucular, gıdaların uzun süre taze kalmasını sağlamada büyük bir yardımcıdır. Sebze ve meyvelerin besin değerlerini koruyarak saklanmasına olanak tanıyan dondurucular, özellikle mevsiminde alınan ürünlerin yıl boyunca tüketilmesini mümkün kılar. Ancak, bazı durumlarda dondurucuda saklanan sebzelerin kötü kokması ya da dokularının bozulması gibi sorunlarla karşılaşılabilir.

Yeşil Fasulye Dondurucuda Nasıl Saklanmalı?