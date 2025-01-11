Dondurucuya Yeşil Fasulye Koyarken Dikkat! 1 Yıl Taze Tutan Tüyo
Dondurucuda yeşil fasulye saklarken bu tüyoya dikkat ederseniz fasulyeyi 1 yıl boyunca taze tutmanız mümkün olmaktadır. İşte o tüyo
Evlerimizde en sık kullandığımız beyaz eşyalardan biri olan dondurucular, gıdaların uzun süre taze kalmasını sağlamada büyük bir yardımcıdır. Sebze ve meyvelerin besin değerlerini koruyarak saklanmasına olanak tanıyan dondurucular, özellikle mevsiminde alınan ürünlerin yıl boyunca tüketilmesini mümkün kılar. Ancak, bazı durumlarda dondurucuda saklanan sebzelerin kötü kokması ya da dokularının bozulması gibi sorunlarla karşılaşılabilir.
Yeşil Fasulye Dondurucuda Nasıl Saklanmalı?
MALZEMELER
1 kilo taze fasulye
5 adet domates
YAPILIŞI
Taze fasulyeleri yıkayın, uçlarını kesin ve dilediğiniz boyutta doğrayın.
Domatesleri yıkayıp rendeleyin.
Doğranmış fasulyeleri ve domatesleri tencereye ekleyin.
Tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte fasulyeler sararana kadar pişirin.
Pişen fasulyeleri ocaktan alın.
Fasulyeler soğuduğunda buzdolabı poşetlerine koyarak porsiyonlayın.
Fasulyelere dolap kokusu sinmemesi için pişirilerek kaldırılması önerilir. Pişirilmeden saklanan fasulyelere dondurucu kokusu sinebilir.
Son olarak, fasulyeleri dondurucudan çıkardığınızda hemen pişirmeniz gerekmektedir. Çözünmüş fasulyeleri tekrar dondurmak lezzet kaybına neden olabilir. Bu nedenle, dondurucudan çıkardığınız fasulyeleri hemen kullanarak sağlıklı ve lezzetli yemekler yapabilirsiniz.
Tüm bu adımları takip ederek, kışlık fasulyelerinizi dondurucuda saklarken kokmamasını ve lezzetini kaybetmemesini sağlayabilirsiniz.
Yeşil fasulyenin faydaları
Sindirim Sağlığı: Yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırır, kabızlık sorununu önler ve bağırsak sağlığını korur.
Kalp Sağlığı: Potasyum içeriği sayesinde kan basıncını düzenler ve kalp hastalığı riskini azaltır.
Kilo Kontrolü: Düşük kalorili ve yüksek lifli olması nedeniyle tokluk hissi verir ve kilo kontrolüne yardımcı olur.
Kanserle Mücadele: İçerdiği antioksidanlar sayesinde vücudu serbest radikallere karşı korur ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkileri olabilir.
Kemik Sağlığı: K vitamini ve manganez sayesinde kemikleri güçlendirir ve osteoporoz riskini azaltır.
Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır.