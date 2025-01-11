Domatesleriniz Aylarca Taze Kalacak: İşte Büyüklerimizin Kullandığı Asırlık Yöntem

Kimyasal maddelere veya soğutmaya ihtiyaç duymadan, sadece odun külü kullanarak domateslerinizi uzun süre koruyabilirsiniz. Bu yöntem için ihtiyacınız olanlar oldukça basit.

ODUN KÜLÜNÜN MUCİZESİ

Bir miktar odun külü ve uygun bir kap, domateslerinizi uzun süre koruyor. Bu işlem, taze domateslerin kül katmanlarıyla temas etmeyecek şekilde düzenlemeyle gerçekleştiriliyor. Kül, yalıtkan görevi görerek nemi emer ve domateslerin ayrışmasını engeller.