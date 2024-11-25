Domatesin Çürümesini Engelleyecek Yöntem Ortaya Çıktı: Şefler Sırrını Verdi

Mutfakların vazgeçilmezi olan domateslerin çürümesini engellemek ve tazeliğini uzun süre korumanız için birkaç basit yöntem bulunuyor. Bundan sonra bu basit yöntemlerle domatesleri daha uzun süre saklayabilecek ve çürümesini engelleyeceksiniz...

Domatesleri yıkamak, üzerindeki koruyucu tabakayı kaldırarak çürüme sürecini hızlandırır. Bu nedenle, domatesleri tüketmeden hemen önce yıkamak gerekiyor. Ayrıca nem, domateslerin en büyük düşmanıdır. Buzdolabında saklarken, domatesleri kapalı kaplarda veya poşetlerde tutmayın. Hava sirkülasyonunun sağlanması, çürümeyi önleyecektir.