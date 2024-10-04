Domatesin Bu Kısmını Sakın Yemeyin: Meğer Zehir Saçıyormuş

Kahvaltıların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan domates, faydalarının yanı sıra büyük sağlık sorunlarına da neden olabiliyor. Uzmanlar uyardı domatesin bu kısımlarını sakın yemeyin!

Kaynak: Haber Merkezi

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Domatesin Bu Kısmını Sakın Yemeyin: Meğer Zehir Saçıyormuş - Resim: 1

Vitamin açısından zengin ve güçlü bir likopen ile potasyum kaynağı olan domates, genellikle sağlıklı besinler arasında sayılıyor. Ancak, aç karnına ya da sabah kahvaltılarında çiğ olarak tüketilmesi bazı olumsuz etkilere yol açabiliyor.

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Domatesin Bu Kısmını Sakın Yemeyin: Meğer Zehir Saçıyormuş - Resim: 2

DOMATESİN BU KISMINI SAKIN YEMEYİN

Domatesin çiğ olarak aç karnına tüketilmesinin zararları arasında, mide asidinin artması ve bunun sonucunda gastrit gibi rahatsızlıkların ortaya çıkması bulunuyor. Bu nedenle, aç karnına domates yemek sağlığınıza zarar verebilir

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Domatesin Bu Kısmını Sakın Yemeyin: Meğer Zehir Saçıyormuş - Resim: 3

MEĞER ZEHİR SAÇIYORMUŞ

Beslenme Uzmanı, hassas mideye sahip veya asit reflüsüne eğilimli kişiler için domatesin doğal asit içeriğinin rahatsızlık yaratabileceğini belirtti. Yüksek asidik yapısı nedeniyle domates, mide ekşimesini tetikleyebilir veya mevcut mide problemlerini kötüleştirebilir.

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Domatesin Bu Kısmını Sakın Yemeyin: Meğer Zehir Saçıyormuş - Resim: 4

Domates tüketiminin ardından mide ekşimesi, hazımsızlık veya sindirim sorunları yaşıyorsanız, bu besini sınırlamak veya tamamen diyetinizden çıkarmak faydalı olabilir. Daha az asidik domates çeşitlerini tercih etmek ya da domatesin kabuğunu ve çekirdeklerini çıkarmak gibi pişirme yöntemleriyle asidik etkisini azaltmak mümkün.

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