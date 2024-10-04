Domatesin Bu Kısmını Sakın Yemeyin: Meğer Zehir Saçıyormuş
Kahvaltıların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan domates, faydalarının yanı sıra büyük sağlık sorunlarına da neden olabiliyor. Uzmanlar uyardı domatesin bu kısımlarını sakın yemeyin!
Kaynak: Haber Merkezi
Vitamin açısından zengin ve güçlü bir likopen ile potasyum kaynağı olan domates, genellikle sağlıklı besinler arasında sayılıyor. Ancak, aç karnına ya da sabah kahvaltılarında çiğ olarak tüketilmesi bazı olumsuz etkilere yol açabiliyor.
DOMATESİN BU KISMINI SAKIN YEMEYİN
Domatesin çiğ olarak aç karnına tüketilmesinin zararları arasında, mide asidinin artması ve bunun sonucunda gastrit gibi rahatsızlıkların ortaya çıkması bulunuyor. Bu nedenle, aç karnına domates yemek sağlığınıza zarar verebilir
MEĞER ZEHİR SAÇIYORMUŞ
Beslenme Uzmanı, hassas mideye sahip veya asit reflüsüne eğilimli kişiler için domatesin doğal asit içeriğinin rahatsızlık yaratabileceğini belirtti. Yüksek asidik yapısı nedeniyle domates, mide ekşimesini tetikleyebilir veya mevcut mide problemlerini kötüleştirebilir.
Domates tüketiminin ardından mide ekşimesi, hazımsızlık veya sindirim sorunları yaşıyorsanız, bu besini sınırlamak veya tamamen diyetinizden çıkarmak faydalı olabilir. Daha az asidik domates çeşitlerini tercih etmek ya da domatesin kabuğunu ve çekirdeklerini çıkarmak gibi pişirme yöntemleriyle asidik etkisini azaltmak mümkün.