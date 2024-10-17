Dolunay Burçları Nasıl Etkileyecek? Ünlü Astrolog Uyardı: 'Herkes Vaziyet Alsın!'

Ünlü astrolog Dinçer Güner 17 Ekim Perşembe günü saat 14:26 itibarıyla Koç burcunda gerçekleşecek Dolunay'ın burçları nasıl etkileyeceğini değerlendirdi. İşte Dinçer Güner'de Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak ve Balık burcu yorumları…

KOÇ BURCU

Aile ilişkilerinizde sabrınızı zorlayacak durumlarla, iş hayatında güç mücadeleleriyle karşılaşabilirsiniz. Kariyer hedeflerinizde köklü değişiklikler yapmak zorunda kalabilir ya da otorite figürleriyle zorlayıcı etkileşimler yaşayabilirsiniz. Bir şeyleri tamamen bırakma ya da dönüştürme ihtiyacı da doğabilir. Aniden hareket etmek yerine adımlarınızı dikkatlice planlamak size fayda sağlayacaktır.

BOĞA BURCU

Aile üyeleri, kardeşler veya yakın arkadaşlar arasında beklenmedik tartışmalar veya yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Duyguları kelimelere dökerken öfkenizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Eğitimle ilgili konularda yeni bir yön belirlemek, kendinizi geliştirmek adına cesur adımlar atabilirsiniz. Vize başvuruları, akademik projeler veya uzun vadeli hedeflerinizde zorluklarla karşılaşabilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Hem gelirlerinizle ilgili hem de duygusal olarak bir güven arayışı içine girebilirsiniz. Bir yandan kendi kaynaklarınızı korumak ve güvende hissetmek isterken, diğer yandan başkalarının kaynaklarıyla ilgili kontrol dışı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Eğer partnerinizle ya da başkalarıyla ortak finansal işler yürütüyorsanız, bu dönemde ortaya çıkabilecek sorunları sabırla ele alın.

YENGEÇ BURCU

Bu hafta kendinizi koruma içgüdünüz ön planda. Sınırlarınızı, evinizi, sevdiklerinizi savunma konusunda çok hassas hissedebilirsiniz. İlişkinizin dinamiklerini yeniden gözden geçirmek ve size artık hizmet etmeyen kalıpları yıkmak zorunda kalabilirsiniz. Kendinizi savunmak yerine duygusal ihtiyaçlarınızı açık ve net bir şekilde ifade etmeyi deneyin. Gereksiz çatışmalardan kaçının.

ASLAN BURCU

Bilinçaltınızda yatan korkular veya geçmişte bastırdığınız duygular yüzeye çıkabilir. Özellikle iş hayatınızda kontrol edemediğiniz krizlerle karşılaşabilirsiniz. Uzun zamandır ihmal ettiğiniz bir sağlık problemi varsa ön plana çıkabilir. Kendinizi yorgun, tükenmiş hissetmeniz olasıdır. Özellikle çalışma arkadaşlarınızla daha yapıcı bir iletişim kurarak, sorunları büyütmeden çözmeye çalışın.

BAŞAK BURCU

Arkadaşlarınızla gerilimler yaşanabilir. Kendinizi koruma ve savunma ihtiyacınız artabilir. Sosyal ilişkilerde daha duygusal tepkiler vermeniz olasıdır. Eğer uzun süredir devam eden bir ilişki ya da yaratıcı bir proje varsa bu dönem yeniden yapılanma gerektirebilir. Aşk hayatınızda güç mücadeleleri, kıskançlık, baskı gibi temalar ön plana çıkabilir. Partnerinizin baskıcı tutumlarını sorgulama eğilimindesiniz.

TERAZİ BURCU

Bu dolunay kariyerinizle ilgili konularda duygusal tepkiler vermenize neden olabilir. Kariyer hedefleriniz için büyük istek duyabilirsiniz ancak kendinizi kırılgan hissedebilirsiniz. Aile içi dinamiklerde güç mücadelesi yaşanabilir ya da geçmişten gelen, üzeri örtülmüş sorunlar varsa yüzleşmeniz gerekebilir. İş ve aile arasında denge kurmak, bu dönemin en büyük sınavlarından biri olacak.

AKREP BURCU

Uzun vadeli planlarınız hakkında daha fazla duygusal baskı hissedebilirsiniz. Özellikle düşünce tarzınızı, öğrenme biçiminizi ve yakın çevrenizdeki insanlarla olan ilişkilerinizi yeniden yapılandırmanız gerekebilir. Kardeşler, yakın arkadaşlar veya komşularla güç mücadeleleri yaşanabilir. Konuşmalarınız sertleşebilir. Eski düşünce kalıplarınızı yıkıp daha açık bir bakış açısı benimsemeniz gerekebilir.

YAY BURCU

Eşinizle ya da maddi anlamda başkalarıyla olan paylaşımlarınızda gerilim yaşayabilirsiniz. Borçlar, vergiler, sigorta ya da miras gibi ortak kaynaklarla ilgili meseleler sizi zorlayabilir. Duygusal güvenlikle finansal güvenliğiniz iç içe geçebilir. Maddi kararlar alırken duygusal tepkilerden kaçınarak mantıklı ve stratejik adımlar atmaya özen göstermelisiniz. Finansal sorumluluklarda uzlaşmacı olmalısınız.

OĞLAK BURCU

Partnerinizle veya iş ortaklarınızla beklenmedik gerilimler yaşanabilir. Bir yandan ilişkiyi korumak ve dengeyi sürdürmek isterken diğer yandan içsel bir öfke sizi savunmaya itebilir. Partnerinizle ya da iş ortaklarınızla dengeleri yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. Dengeyi bulmakta zorlanabilirsiniz. Başkalarının beklentilerine odaklanırken kişisel ihtiyaçlarınızı ihmal etmeyin.

KOVA BURCU

Bu dönemde iş ve günlük sorumluluklarınız sizi duygusal olarak zorlayabilir. Rutinlerinizde aşırı baskı altında hissedebilir ve duygusal tükenmişlik yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekebilir. Bilinçaltınızda sizi sınırlayan ne varsa, bunlarla yüzleşme yaşayabilirsiniz. Kendinize zarar veren alışkanlıklarınızı bırakmak ya da korkularınızla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz.

BALIK BURCU

Sevdiğiniz kişiyle aranızda beklenmedik gerilimler ortaya çıkabilir. Duygusal olarak savunmacı hissetmeniz olasıdır, bu da ilişkinizde bazı yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Bu duygusal yoğunluk, yorgun ve huzursuz hissettirebilir. Eskiden yakın olduğunuz kişilerle yollarınızı ayırma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Sanatsal projeler ve hobilerinizle yaratıcılığınızı ifade etme isteğiniz artabilir.

Kaynak: Hürriyet