Dolapların içine 1 tane koyun güvelerden kurtulun: Güveleri kökten bitiren yöntem bulundu. Güve oluşumu nasıl engellenir?

Güve kelebekleri, evlerde en sık görülen böceklerden biridir. Evlerde güve oluşumunun başlıca nedeni, uygun yaşam ve üreme koşullarının bulunmasıdır. Güveler genellikle doğal lifler içeren kumaşlara, özellikle yün, pamuk, ipek ve kürk gibi materyallere çekilir.

Ayrıca gıdalar, özellikle tahıllar, un ve kuru gıdalar, güve larvaları için ideal besin kaynaklarıdır.

Karanlık, nemli ve sıcak ortamlar, güvelerin üremesi için elverişli alanlar sağlar. Güveleri engellemek ve yok etmek için bazı doğal yöntemler mevcuttur.

İşte güve oluşumunu engelleyen yöntem...