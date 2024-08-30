Doktorların Sessiz Katil Dediği Kanserin 7 Belirtisini Açıkladı

İşte doktorların dikkat edin dediği 7 belirti:

1. Dışkıda Kan: Kolon kanserinin en yaygın belirtilerinden biri dışkıda kanamadır. Ara sıra meydana gelen kanama normal olabilir, ancak devam eden veya diğer belirtilerle birlikte görülen kanama, kolon problemlerinin işareti olabilir.

2. İnce ve Sıvı Dışkı: Uzun süre boyunca aşırı gevşek dışkı, bağırsaklarda bir engel olabileceğine işaret edebilir. Bu durumun sık sık tekrarı, bir doktora başvurmayı gerektirebilir.

3. Ani Kilo Kaybı: Açıklanamayan ani kilo kaybı, kolon kanseri ile ilişkilendirilebilir. Kanser hücrelerinin vücudun enerji üretme şeklini değiştirmesi bu duruma neden olabilir.