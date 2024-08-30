Doktorların Sessiz Katil Dediği Kanserin 7 Belirtisini Açıkladı
Kolon kanseri, genellikle "sessiz katil" olarak adlandırılır çünkü belirtileri sıklıkla geç fark edilir ve tespit edilmesi zor olabilir. Ancak uzmanlar, bu kanser türünün erken aşamalarda tespit edilmesine yardımcı olabilecek bazı önemli işaretleri açıkladı.
Son yıllarda, 55 yaş altı bireylerde de artış gösteren kolon kanseri, genellikle iyi huylu poliplerden başlayarak kolonda tümör oluşturur. Erken teşhis ve tedaviyle başarılı sonuçlar elde edilebileceğinden, hastalığın belirtilerini bilmek kritik önem taşıyor.
İşte doktorların dikkat edin dediği 7 belirti:
1. Dışkıda Kan: Kolon kanserinin en yaygın belirtilerinden biri dışkıda kanamadır. Ara sıra meydana gelen kanama normal olabilir, ancak devam eden veya diğer belirtilerle birlikte görülen kanama, kolon problemlerinin işareti olabilir.
2. İnce ve Sıvı Dışkı: Uzun süre boyunca aşırı gevşek dışkı, bağırsaklarda bir engel olabileceğine işaret edebilir. Bu durumun sık sık tekrarı, bir doktora başvurmayı gerektirebilir.
3. Ani Kilo Kaybı: Açıklanamayan ani kilo kaybı, kolon kanseri ile ilişkilendirilebilir. Kanser hücrelerinin vücudun enerji üretme şeklini değiştirmesi bu duruma neden olabilir.
4. Tükenmişlik: Kanser hücrelerinin tükettiği enerji ve kanama, vücutta aşırı yorgunluğa neden olabilir. Eğer tükenmişlik diğer belirtilerle birlikte görülüyorsa, bu kolon kanserinin bir işareti olabilir.
5. Karın Ağrısı: Aniden başlayan ve geçmeyen karın ağrıları, kolon kanserinin belirtilerinden biri olabilir. Bu ağrı, hemoroit veya irritabl bağırsak sendromu gibi başka nedenlerle de ortaya çıkabilir, ancak geçmeyen ağrılar dikkat gerektirir.
6. Gece Terlemeleri: Gece terlemeleri, bazı kanser türlerinde olduğu gibi kolon kanserinde de görülebilir. Bu belirti, diğer semptomlarla birlikte değerlendirilmelidir.
7. Kabızlık ve İshal: Kolon kanseri, tuvalet alışkanlıklarında değişikliklere neden olabilir. Kabızlık, kolonun daralması sonucu dışkının geçememesi ile oluşabilirken, ishal ise organın geçilemez hale gelmesi nedeniyle sıvının taşması sonucu meydana gelebilir.
Bu belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, erken teşhis için bir doktora başvurmanız önerilir. Kolon kanseri tedavi edilebilir bir hastalıktır, ancak erken teşhis büyük önem taşır.