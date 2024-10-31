Doktorlardan Lahana Turşusu Uyarısı: Birçok Faydası Var Ama Bilinmeyen Tehlikesine Dikkat

LAHANA TURŞUSUNU KİMLER TÜKETMEMELİ?

Lahana turşusu yüksek oranda tuz içerir. Bu nedenle, fazla tüketilmesi vücutta su tutulmasına yol açarak şişlik ve kan basıncında artışa neden olabilir. Böbrek rahatsızlıkları, yüksek tansiyon, kalp krizi veya felç riski taşıyan kişilere önerilmez. Ayrıca histamin üretimini artırarak alerji riskini yükseltebilir, bu yüzden hassas bünyeler için uygun olmayabilir. Mide rahatsızlıkları veya ülser hastalığı olanların akut dönemde lahana turşusundan kaçınmaları önerilir.

Uzmanlar, lahana turşusunun her gün 100-200 gram tüketildiğinde sindirime destek olduğunu belirtiyor, ancak aşırı tüketimi ishale neden olabiliyor.

ÇOCUKLAR İÇİN UYARI

Yüksek asit ve tuz oranı nedeniyle lahana turşusu, küçük çocukların diyetine dikkatle eklenmeli. Uzmanlar, 1,5-2 yaş öncesinde verilmemesini, verildiğinde de suyla durulanmasını öneriyor. İlk denemede sadece bir kaşık verilmesi ve çocukta herhangi bir rahatsızlık gelişip gelişmediğinin gözlenmesi tavsiye ediliyor. Genel olarak, haftada iki-üç kez küçük miktarlarda lahana turşusu garnitür olarak tüketilebilir.