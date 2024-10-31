Doktorlardan Lahana Turşusu Uyarısı: Birçok Faydası Var Ama Bilinmeyen Tehlikesine Dikkat
Sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden lahana turşusu, doğal fermantasyon süreci sayesinde vücuda birçok fayda sağlıyor. Ancak herkes için ideal bir seçenek olmayabilir. Peki, lahana turşusunun vücudumuza etkileri neler?
Kaynak: Gerçek Gündem
Evlerin vazgeçilmezi olan lahana turşusunun vücuda etkileri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
LAHANA TURŞUSUNUN FAYDALARI
Sindirim Sağlığı: Lahana turşusundaki probiyotikler, özellikle irritabl bağırsak sendromu belirtilerini hafifletir. Düzenli kullanımda gaz sorunlarını azaltarak sindirimi destekler.
Glikoz Metabolizmasına Katkı: Fermantasyon sürecinde üretilen laktik asit, kalp kaslarının sağlıklı çalışmasına destek olur ve glikoz metabolizmasını iyileştirir.
Kolesterolü Dengeler: Lahana turşusundaki lifler, sindirimi destekleyerek "kötü" kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur.
Bağışıklığı Güçlendirir: C vitamini yönünden zengin olan lahana turşusu, vücudun vitamin ihtiyacını karşılayarak bağışıklığı destekler ve kollajen üretimini teşvik eder.
Kilo Kontrolüne Yardımcı Olur: Düşük kalori değeri ve yüksek lif içeriği sayesinde kilo kontrolü ve zayıflama sürecini olumlu etkiler.
Gençliği Destekler: Antioksidan ve bitkisel bileşenler açısından zengin olan lahana turşusu, hücre sağlığını koruyarak yaşlanma etkilerini yavaşlatır.
Alkol Sonrası Destek: Lahana turşusu ve turşu suyu, içeriğindeki süksinik asit sayesinde alkol sonrası toksinlerin atılmasına yardımcı olur.
LAHANA TURŞUSUNU KİMLER TÜKETMEMELİ?
Lahana turşusu yüksek oranda tuz içerir. Bu nedenle, fazla tüketilmesi vücutta su tutulmasına yol açarak şişlik ve kan basıncında artışa neden olabilir. Böbrek rahatsızlıkları, yüksek tansiyon, kalp krizi veya felç riski taşıyan kişilere önerilmez. Ayrıca histamin üretimini artırarak alerji riskini yükseltebilir, bu yüzden hassas bünyeler için uygun olmayabilir. Mide rahatsızlıkları veya ülser hastalığı olanların akut dönemde lahana turşusundan kaçınmaları önerilir.
Uzmanlar, lahana turşusunun her gün 100-200 gram tüketildiğinde sindirime destek olduğunu belirtiyor, ancak aşırı tüketimi ishale neden olabiliyor.
ÇOCUKLAR İÇİN UYARI
Yüksek asit ve tuz oranı nedeniyle lahana turşusu, küçük çocukların diyetine dikkatle eklenmeli. Uzmanlar, 1,5-2 yaş öncesinde verilmemesini, verildiğinde de suyla durulanmasını öneriyor. İlk denemede sadece bir kaşık verilmesi ve çocukta herhangi bir rahatsızlık gelişip gelişmediğinin gözlenmesi tavsiye ediliyor. Genel olarak, haftada iki-üç kez küçük miktarlarda lahana turşusu garnitür olarak tüketilebilir.