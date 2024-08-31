Doktorlar, Yüzlerdeki Döküntülerin Nereden Geldiğini ve Nasıl Kurtulacağınızı Açıkladı

Hassas ciltlerde sık sık ortaya çıkan döküntülerin, bazı hastalıkların habercisi olabileceğini düşündünüz mü?



Uzun yıllardır güzellik salonu çalıştıran Oleksandr Chernyavska, müşterilerinin yüzlerinde meydana gelen döküntülerin ardından kendilerine önemli hastalık teşhisleri koyulduğunu belirtti. Zamanla bu durumun tekrarlanmasının ardından bir uyarı listesi oluşturan deneyimli isim, yüzümüzün hangi bölgesinde döküntü oluştuğuna göre muhtemel hastalıkların bir listesini çıkardı ve bu durumdan nasıl kurtulacağımızı açıkladı.



Döküntülerin konumuna göre hangi organın etkilendiğini tespit edip uygun muayene ve tedaviye başlamak, en önemlisi de teşhis konusunda erken davranarak testlere girmek mümkün. İşte yüzümüzdeki döküntülerin bize verdiği mesajlar...