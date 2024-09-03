Doktorlar Yatmadan Önce Yenildiğinde Sağlığa En Faydalı 3 Kuruyemişi Belirledi

Lezzetli ve sağlıklı olması nedeniyle doktorlar tarafından düzenli olarak tüketilmesi tavsiye edilen kuruyemişler, aynı zamanda sağlığımız için tehdit haline gelebilir.



Adeta kalori bombası olan kuruyemişler uygun miktarda ve doğru şartlar altında tüketilmemesi halinde aşırı yağlanma ve obeziteye davetiye çıkarmakta. Doktorlar tarafından yapılan son uyarıda, akşam geç saatlerde tüketilen kuruyemişlerin uyku esnasında yağ yakım sürecini baltaladığına dikkat çekilerek, fazla kiloların temel sebeplerine dikkat çekildi.



GECE YATMADAN ÖNCE SADECE BU KURUYEMİŞLERİ YEMELİSİNİZ



Yüzlerce farklı çeşit kuruyemişin her biri, ayrı besin değerlerine sahip. Bu nedenle kuruyemişleri tüketmeniz gereken saatler de oldukça farklılık gösteriyor. Badem, fındık ya da fıstık gibi yoğun kalorili kuruyemişleri yatmadan önce tüketmek vücudunuz için oldukça zararlıdır. Peki uzmanlar tarafından yapılan çalışmalara göre, gece uykuya dalmadan önce tüketilmesi tavsiye edilen, sindirimi kolay kuruyemişler hangileridir?