Doktorlar Uyardı Büyük Risk Taşıyor: Bu Kişilerin Asla Erken Saatte Uyanmaması Gerekiyor

Gececilerin vücutlarında hormonal dengesizlikler yaşanabilir; insülin ve glikoz algısı bozulabilir. Bu durum, özellikle diyabet hastaları için ciddi sonuçlar doğurabilir. Doktorlar, gececilerin sağlıklarını koruyabilmeleri için, mümkünse biyolojik ritimlerine uygun saatlerde uyanmalarını ve iş ya da günlük hayatlarını buna göre düzenlemelerini tavsiye ediyor.

Bu uyarılara dikkat ederek biyolojik saatinizi göz önünde bulundurmanız, sağlığınızı korumak adına atabileceğiniz en önemli adımlardan biri olabilir. Eğer kendinizi sürekli yorgun ve bitkin hissediyorsanız, kronotipinizi gözden geçirip, yaşam tarzınızı buna göre düzenlemek, sağlığınıza iyi gelecektir.