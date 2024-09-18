Doktorlar Sağlığa En Faydalı 9 Balık Türünü Açıkladı

Dünya denizlerinde yaşayan 15 binden fazla balık türü arasında yenilebilir olanları incelemeye alan Belgorod Üniversitesi, insan sağlığına en faydalı 9 balık türünü tespit etti. Taze ya da konserve olarak tüketilebilen bu balıkların bol bol tüketilmesini tavsiye eden uzmanlar, hangi balığın vücudumuza ne gibi yararlar sağladığına açıklık getirdi.

Son Güncelleme:
Doktorlar Sağlığa En Faydalı 9 Balık Türünü Açıkladı - Resim: 1

Et tüketimi sağlıklı bir beslenme için olmazsa olmazlar arasında. Hayvansal gıda ve protein kaynağı olarak en çok tüketilen etler arasında ise uzmanlara göre açık ara farkla en sağlıklı olana balık. Dörtte üçü denizlerle kaplı olan Türkiye'de birçok balık türü yaşıyor olsa da, bunların bazıları sağlığımız için olmazsa olmaz besin değerleri içeriyor.

İŞTE SAĞLIĞA FAYDALI 9 BALIK TÜRÜ

Belgorod Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, dünya üzerinde deniz, okyanus, nehir ve göllerde yaşayan yaklaşık 15 bin balık türüne mercek tuttu. Balıklar ilk aşamada yenilebilir ve yenilemez olanlar olarak iki gruba ayrılırken, yenilebilir grup üzerinde yapılan kapsamlı araştırmalar sağlığa en faydalı 9 balık türünü gözler önüne serdi.

Beslenme uzmanları tarafından mutlaka diyetlere eklenmesi belirtilen, taze ya da konserve olarak tüketilebilen bu balıklar vücudunuz için faydalı yağ, mineral ve vitamin deposu görevini üstlenir. Özellikle konserve balıklarda bol miktarda B ve D vitaminlerinin yanı sıra demir, iyot ve kalsiyum bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, sağlığa faydalı balıklar hakkında şu detayları paylaştı.

Haberin devamını okumak için tıklayın
1 Lokması Bile 10 Yıl Yaşlandırıyor: Uzmanlar Uyardı Sakın Tüketmeyin 1 Lokması Bile 10 Yıl Yaşlandırıyor: Uzmanlar Uyardı Sakın Tüketmeyin
En Küçüğü 40 Günde Yapılıyor, 70 Bin Liraya Satılıyor: Sivaslı Ustanın El Emeğinin Eşi Benzeri Yok En Küçüğü 40 Günde Yapılıyor, 70 Bin Liraya Satılıyor: Sivaslı Ustanın Eserleri Hayran Bırakıyor
Tarihteki En Eski Kurşun O İlimizde Ortaya Çıktı: Arkeologlar Yıllardır Kazı Çalışmaları Yapıyordu Tarihteki En Eski Kurşun O İlimizde Ortaya Çıktı: Arkeologlar Yıllardır Kazı Çalışmaları Yapıyordu
Yaprak Bitlerini Yok Eden Yöntem! Çiçekleriniz Daha Sağlıklı Olacak Yaprak Bitlerini Yok Eden Yöntem! Çiçekleriniz Daha Sağlıklı Olacak
Ağda, Cımbız ve Tıraş Bıçağına Veda Edeceksiniz: 1 Kaşığı Tüyleri Avuç Avuç Döküyor Ağda, Cımbız ve Tıraş Bıçağına Veda Edeceksiniz: 1 Kaşığı Tüyleri Avuç Avuç Döküyor
Saksılara Ekti 4 Mevsim Hasat Ediyor: Emekli Olunca Başladı Paraya Para Demiyor Saksılara Ekti 4 Mevsim Hasat Ediyor: Emekli Olunca Başladı Paraya Para Demiyor
THY'den Ucuz Bilet Kampanyası: Vize İstemeyen Ülkeler de Var... İşte Detaylar! THY'den Ucuz Bilet Kampanyası: Vize İstemeyen Ülkeler de Var... İşte Detaylar!
En Çok Ziyaret Edilen İnternet Siteleri Belli Oldu: Web'de Rekabet Kızıştı En Çok Ziyaret Edilen İnternet Siteleri Belli Oldu: Web'de Rekabet Kızıştı
Erkeklerde ve Kadınlarda Saç Dökülmesini Durdurduğu Kanıtlandı Erkeklerde ve Kadınlarda Saç Dökülmesini Durdurduğu Kanıtlandı
Hasat Zamanı Başladı: Sadece 1 İlçede 2 Bin 700 Kişi Üretiyor Alıcısı Geceden Sıraya Giriyor Hasat Zamanı Başladı: Sadece 1 İlçede 2 Bin 700 Kişi Üretiyor Alıcısı Geceden Sıraya Giriyor
Damacanalar Neden 20 Değil de 19 Litre? Nedenini Duyunca Çok Şaşıracaksınız Damacanalar Neden 20 Değil de 19 Litre? Nedenini Duyunca Çok Şaşıracaksınız
6 Yıl İçinde Yok Olacak Meslekler Belli Oldu: Bu 7 Meslekten Birinde Çalışıyorsanız Hemen Sektör Değiştirin 6 Yıl İçinde Yok Olacak Meslekler Belli Oldu: Bu 7 Meslekten Birinde Çalışıyorsanız Hemen Sektör Değ