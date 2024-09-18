Doktorlar Sağlığa En Faydalı 9 Balık Türünü Açıkladı

Et tüketimi sağlıklı bir beslenme için olmazsa olmazlar arasında. Hayvansal gıda ve protein kaynağı olarak en çok tüketilen etler arasında ise uzmanlara göre açık ara farkla en sağlıklı olana balık. Dörtte üçü denizlerle kaplı olan Türkiye'de birçok balık türü yaşıyor olsa da, bunların bazıları sağlığımız için olmazsa olmaz besin değerleri içeriyor.



İŞTE SAĞLIĞA FAYDALI 9 BALIK TÜRÜ



Belgorod Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, dünya üzerinde deniz, okyanus, nehir ve göllerde yaşayan yaklaşık 15 bin balık türüne mercek tuttu. Balıklar ilk aşamada yenilebilir ve yenilemez olanlar olarak iki gruba ayrılırken, yenilebilir grup üzerinde yapılan kapsamlı araştırmalar sağlığa en faydalı 9 balık türünü gözler önüne serdi.



Beslenme uzmanları tarafından mutlaka diyetlere eklenmesi belirtilen, taze ya da konserve olarak tüketilebilen bu balıklar vücudunuz için faydalı yağ, mineral ve vitamin deposu görevini üstlenir. Özellikle konserve balıklarda bol miktarda B ve D vitaminlerinin yanı sıra demir, iyot ve kalsiyum bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, sağlığa faydalı balıklar hakkında şu detayları paylaştı.