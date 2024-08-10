Doktorlar Kolesterolü Düşürmek İçin En İyi 3 Ürünü Seçti: Kanı Temizleyip, Vücuttan Ödem Atıyorlar

Orta ve ileri yaşlı insanlarda en sık rastlanılan sağlık sorunu kolesterol, çoğu zaman beslenme şeklinin değiştirilmesi ile kontrol altına alınabilir. Uzmanlar, kolesterolün düşürülmesinde en etkili yiyecekleri sıralarken, aynı zamanda bu besinlerin içerdikleri değerler açısından vücuttan ödemlerin atılmasını kolaylaştırdığını ve kanı temizlediğini belirtti.

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Doktorlar Kolesterolü Düşürmek İçin En İyi 3 Ürünü Seçti: Kanı Temizleyip, Vücuttan Ödem Atıyorlar - Resim: 1

Kolesterol, karaciğer tarafından üretilen, vücudun hücre oluşturmak, vitamin ve diğer hormonları üretmek için kullandığı mumsu, yağ benzeri bir maddedir. Orta ve ileri yaşlı insanlarda, yanlış beslenmeye ya da farklı faktörlere bağlı olarak artış gösteren kolesterol miktarı, sağlığımızı tehlike altına atabilir.

Birçok insan, kolesterolü düşürmek için aslında hangi gıdaları sınırlandırması gerektiğini ya da hangi gıdaların kan pıhtılaşmasına engel olduğunu bilmediğinden, beslenme düzenini sağlıklı bir şekilde oluşturamaz. Rusya Bilimler Akademisi üyesi Olga Pomoinetskaya tarafından yayınlanan raporda, kolesterolün oluşmasına engel olacak besinler paylaşılırken, aynı zamanda sağlık sorunu çeken insanların hangi gıdaları tüketmemesi gerektiğine yer verildi.

İşte doktorların kolesterolü düşürmek için seçtiği en iyi ürünler...

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