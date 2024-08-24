Doktorlar Kabızlığı Gidermek İçin Çok Etkili Bir Yöntem Önerdi

Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte salgına bağlı hastalık vakalarında ciddi bir artış görülüyor.



Hastalıklar birçok insanda farklı etkilere neden olurken, bazı kişilerde ishal yoluyla görülen tuvalet sorunları, bazılarında ise kabızlık olarak ortaya çıkıyor.



KABIZLIĞA KARŞI EN GÜÇLÜ YÖNTEM



Kabızlığı gidermek için internette bulabileceğiniz çok sayıda tavsiye bulunuyor olsa da, bunların önemli bölümünün etkisiz kaldığını kabul etmek gerekir. Alman doktorlar, bağırsak hareketleri üzerine yaptıkları çalışmada tuvalete çıkma sürecini kolaylaştıracak ve kabızlığı önleyecek alışılmadık bir yöntemin detaylarını paylaştı.



Doktorlara göre kabızlığa karşı en etkili yol şu adımlardan geçiyor...