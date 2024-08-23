Doktorlar En Zararlı Patates Yemeğini Açıkladı: Hemen Hemen Herkes Bu Yemeği Pişiriyor

Patates, insan yaşamının en önemli besinleri arasında yer alıyor.



Besleyici besin değerlerinin yanı sıra, kızartma, haşlama ya da fırında pişirme gibi tekniklerle hazırlanabilen patates, bu özellikleri ile çok sayıda farklı yemek türünün ortaya çıkmasına olanak tanıyor.



BU PATATES YEMEĞİNDEN UZAK DURUN



Tarih boyunca kıtlık zamanlarında başvurulan ilk yiyecekler arasında yer alan patatesler, doğru tüketilmemesi halinde insan vücudu için önemli hasarlara yol açabilir. Rusya'da patateslerin içerdiği besin değerleri üzerine bir araştırma yürüten doktorlar, sağlığa en zararlı patates yemeğini açıklayarak, yaş fark etmeksizin herkesin bu yemekten uzak durması gerektiğini belirtti.