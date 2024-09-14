Doktorlar Açıkladı: Çay Demlerken Aynı Suyu Birkaç Kez Kaynatmak Zararlı mı?

Türkiye'nin en sevilen içeceklerinden çay, zaman zaman büyük demliklerde hazırlanarak saatlerce tüketilebiliyor. Bazı iddialar, çaydanlığın içerisine yerleştirilen suyun bir kez kaynadıktan sonra tekrar ısıtılmamasını belirtirken, Cenevre Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, aynı suyun birçok kez ısıtılmasının zararlı olup olmadığını gözler önüne serdi.

Doktorlar Açıkladı: Çay Demlerken Aynı Suyu Birkaç Kez Kaynatmak Zararlı mı? - Resim: 1

Günün her saatinde içilen çay, Türkiye'nin en sevilen içecekleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle aile buluşmalarında, işyerlerinde ve kalabalık ortamlarda büyük demliklerde hazırlanan çaylar, sürekli sıcak olması için defalarca kez ocakta kaynatılabiliyor.

Çay suyunun bir kez kaynatıldıktan sonra yeniden ocağa koyulmamasına yönelik bazı ifadelerin dolaşıma sokulması, severek çay tüketen insanlarda tedirginliğe neden olurken, İsviçre'de bulunan Cenevre Üniversitesi, aynı suyun birkaç kez kaynatılması halinde sağlığa yönelik etkilerini gözlemledi.

Cenevre Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Dr. Didier Perret, çay suyuna yönelik iddialara şu şekilde yanıt verdi


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