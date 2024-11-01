Doğuştan Lider Olan Kan Grupları Belli Oldu: Atatürk, Attila, Cengiz Han...

Tarihin en etkili liderlerinin ortak bir özelliği olduğu iddia ediliyor: Kan grupları. Yapılan araştırmalara göre, Atatürk, Cengiz Han ve Attila gibi dünya tarihine adını yazdırmış isimlerin büyük bir kısmı, 0 ve AB kan gruplarına sahip. Bu durum, kan grupları ile liderlik özellikleri arasında ilginç bir bağlantı olduğu düşüncesini gündeme getirdi.