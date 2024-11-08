Doğum Oranı Azaldı Anaokullar Kapanmaya Başladı

Raporda, anaokullarına kayıt yaptıran çocuk sayısının da üst üste üçüncü yıl azaldığı belirtiliyor. 2023'te bu sayı yüzde 11,55'lik düşüşle 5,35 milyon azalarak 40,9 milyona geriledi. İlkokul sayısında da yüzde 3,8'lik bir düşüş görüldü ve bu sayı 5 bin 645 azalarak 143 bin 500'e indi.