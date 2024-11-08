Doğum Oranı Azaldı Anaokullar Kapanmaya Başladı
Çin'de doğum oranlarındaki düşüş, anaokullarını kapanma noktasına getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 raporuna göre, geçen yıl anaokulu sayısında yüzde 5'in üzerinde bir azalma yaşandı ve toplam anaokulu sayısı 14 bin 808 azalarak 274 bin 400'e düştü. Bu, arka arkaya ikinci kez yaşanan yıllık düşüş oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Çin'de anaokulu sayısı geçen yıl yüzde 5'in üzerinde bir azalma gösterdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yıllık raporuna göre, anaokulu sayısı 14 bin 808 düşüşle 274 bin 400'e indi. Bu durum, art arda ikinci kez yıllık düşüş olarak kayıtlara geçti.
Raporda, anaokullarına kayıt yaptıran çocuk sayısının da üst üste üçüncü yıl azaldığı belirtiliyor. 2023'te bu sayı yüzde 11,55'lik düşüşle 5,35 milyon azalarak 40,9 milyona geriledi. İlkokul sayısında da yüzde 3,8'lik bir düşüş görüldü ve bu sayı 5 bin 645 azalarak 143 bin 500'e indi.
ÇİN'DE DEMOGRAFİK KRİZ KAPIDA
Uzmanlar, Çinli ailelerin artan konut ve çocuk yetiştirme maliyetleri, iyi eğitim ve iş imkanları için rekabet, ekonomik belirsizlikler gibi nedenlerle çocuk sahibi olmaktan kaçındığını belirtiyor. Bu eğilim, hem ülkedeki demografik değişimi hızlandırıyor hem de ekonomik büyüme üzerinde potansiyel bir tehdit oluşturuyor.