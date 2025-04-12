Doğduğunuz Ay Kilonuzu Etkiliyor: Bu Aylarda Doğanlar Daha Zayıf Oluyor! Bilim İnsanları Şaşkın
Yeni bir araştırma, doğduğunuz ayın vücut yapınızı ve kilo alma eğiliminizi etkileyebileceğini ortaya koydu. Soğuk aylarda doğanlar daha fit olurken, yaz aylarında doğanlar risk altında olabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Genetik miras ve yaşam tarzı kadar doğduğumuz ay da kilonuzu etkileyebilir. Tohoku Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bilim insanlarının gerçekleştirdiği dikkat çekici çalışmaya göre, bir bireyin vücut yapısı, sadece beslenme düzeni veya egzersiz alışkanlıklarıyla değil, doğduğu mevsimle de doğrudan bağlantılı olabilir.
BU AYLARDA DOĞANLAR DAHA ZAYIF OLUYOR
Araştırmada, soğuk aylarda (Aralık, Ocak, Şubat) gebe kalan bireylerin bebeklerinde, "kahverengi yağ" adı verilen ve metabolizmayı hızlandıran özel bir yağ türünün daha aktif olduğu tespit edildi. Kahverengi yağ, vücut ısısını korumak için kalori yakarak enerji üretiyor. Bu da, daha aktif bir metabolizma ve daha düşük vücut yağı anlamına geliyor.
YAZIN DOĞANLARIN KİLO ALMA ORANI DAHA YÜKSEK
Çalışma, özellikle Eylül, Ekim ve Kasım aylarında doğan kişilerin, bu avantajlı kahverengi yağa daha fazla sahip olabileceğini öne sürüyor. Buna karşılık, yaz aylarında (özellikle Temmuz ve Ağustos) doğan bireylerde bu yağ dokusunun daha az geliştiği ve dolayısıyla kilo alma riskinin daha yüksek olabileceği belirtiliyor.
622 KİŞİ ÜZERİNDE TEK TEK İNCELEME YAPILDI
Yeni bulgular, önceki araştırmalarla da örtüşüyor. 2015 yılında Elsevier dergisinde yayımlanan bir çalışma, yaz aylarında doğan kişilerin, kış doğumlu kişilere kıyasla daha kilolu ve daha uzun olma eğiliminde olduğunu ortaya koymuştu. Yeni araştırma, bu bilgileri daha geniş bir yaş aralığındaki 622 birey üzerinde doğruladı.
Bilim insanlarına göre, gebelik öncesinde maruz kalınan iklim koşulları, doğacak çocuğun metabolik yapısını etkileyebilir. Soğuk hava koşullarında gebe kalan annelerin çocukları, kahverengi yağ aktivitesinden daha fazla fayda görerek ilerleyen yaşlarda daha zayıf kalabiliyor.
KAHVERENGİ YAĞ NEDİR?
Kahverengi yağ, beyaz yağdan farklı olarak enerji harcar ve ısı üretir. Özellikle bebeklerde yoğun olarak bulunan bu yağ türü, yetişkinlikte daha az miktarda bulunur. Ancak, vücutta ne kadar fazla kahverengi yağ varsa, metabolizma o kadar hızlı çalışır ve kilo kontrolü o kadar kolaylaşır.