Doğduğunuz Ay Kilonuzu Etkiliyor: Bu Aylarda Doğanlar Daha Zayıf Oluyor! Bilim İnsanları Şaşkın

BU AYLARDA DOĞANLAR DAHA ZAYIF OLUYOR

Araştırmada, soğuk aylarda (Aralık, Ocak, Şubat) gebe kalan bireylerin bebeklerinde, "kahverengi yağ" adı verilen ve metabolizmayı hızlandıran özel bir yağ türünün daha aktif olduğu tespit edildi. Kahverengi yağ, vücut ısısını korumak için kalori yakarak enerji üretiyor. Bu da, daha aktif bir metabolizma ve daha düşük vücut yağı anlamına geliyor.