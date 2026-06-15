Doğanın En Renkli Misafirlerine Rekor Ceza: Arı Kuşu Avlayan Yanacak

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Türkiye'ye mayıs ayının başında gelen arı kuşları, Kırklareli'nin Eriklice köyünde görüldü. Arı kuşları doğada renkleriyle en çok dikkat çeken kuşlar arasında yer alıyor. Kuş ve doğa fotoğrafçılarının da yoğun ilgi gösterdiği arı kuşları, yavrularını büyütmelerinin ardından eylül ayında Türkiye'den göç ediyor.

GÜNDE 250 ARI TÜKETİYOR

Beslenmelerinde arılar ilk sırada yer alırken, diğer böcek türleri de yedikleri besinler arasında yer alıyor. Günde yaklaşık 250 arı yiyebilen arı kuşları, arıcıların sevmediği canlılar arasında yer alıyor.

KUŞ BAŞINA 50 BİN TL VE HAPİS CEZASI

Arıcıların dönemsel olarak avladığı bilinen arı kuşları, Türkiye'de kesin koruma altında olan yaban hayatı türleri arasında yer alıyor. Popülasyonun zarar görmemesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar müdürlükleri sahada sıkı denetim yürütüyor.

Yasal mevzuata göre, arı kuşu avladığı tespit edilen şahıslara, avladıkları her bir kuş için 50 bin TL idari para cezası kesiliyor ve 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılıyor.

Kaynak: İHA