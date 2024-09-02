Doğanın Demir Deposu Olarak Biliniyorlar: İşte Neredeyse Bütün Hastalıkları Silip Atan 5 Besin
Demir, büyüme ve gelişmede kritik bir rol oynayan hayati bir mineraldir. Vücudumuzun oksijen taşımasını sağlayan hemoglobin adlı proteinin üretiminde anahtar bir görev üstlenir. Demir, özellikle belirli yaş grupları ve yaşam evrelerinde daha fazla ihtiyaç duyulan bir besin maddesidir.
Demir eksikliği, insan vücudunda anemi rahatsızlığı ve aşırı yorgunluk ve bazı rahatsızlıklara kapı açar. Anemiye karşı korunmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek, kaliteli bir uyku uyumak ve özellikle hamilelik döneminde fetüs sağlığını desteklemek için demir açısından zengin gıdaları tüketmek oldukça önemlidir.
İşte demir açısından zengin 5 besin:
1- ISPANAK
Ispanak, besleyicilik değeri yüksek gıdalar arasında yer alır. Pişirilmiş bir fincan ıspanak, yaklaşık 6,5 mg demir içerir, bu da günlük demir ihtiyacınızın büyük bir kısmını karşılayabilir. Aynı zamanda klorofil ve karotenoidler gibi bitkisel bileşikler açısından da zengin olan ıspanak, iltihap giderici özellikleriyle birçok kronik hastalığa karşı koruma sağlar. Özellikle kadınlar için, adet döneminde ve hamilelikte artan demir ihtiyacını karşılamak adına ıspanak tüketimi önemlidir.
2- ÇİLEK
Tatlı ve sulu bir meyve olan çilek, lezzetiyle olduğu kadar besleyici değeriyle de öne çıkar. Bir fincan çilek, yaklaşık 0,6 mg demir içerir. Amerikan Kızıl Haçı’na göre, çilek demir açısından zengin meyveler arasında yer alır. C vitamini zengini gıdalarla birlikte tüketilen çilek, vücut tarafından daha rahat emilim geçirir.
3- İNCİR
İncir, demir, potasyum, magnezyum ve kalsiyum açısından zengin bir meyvedir. Çiğ yenilen incir, vücudun günlük demir ihtiyacının yaklaşık yüzde 1 oranını karşılayabilir. Kuru incir ise daha yoğun bir demir kaynağıdır. Aynı zamanda manganez, çinko ve bakır gibi minerallerle dolu olan kuru incirler, fitokimyasallar ve antioksidanlar açısından da zengin olup, kronik hastalıklara karşı koruma sağlayabilir.
4- KURUYEMİŞLER VE TOHUMLAR
Antep fıstığı, badem, kaju gibi kuruyemişler ve kabak çekirdeği, susam tohumu, keten tohumu gibi tohumlar, demir açısından zengin gıdalar arasında yer alır. Bu besinler, demirin yanı sıra lif, protein, vitamin ve mineral bakımından da güçlü bir kaynaktır. Düzenli olarak tüketildiğinde, vücudun demir seviyelerini dengede tutmaya yardımcı olabilirler.
5 - BROKOLİ
Lahana ailesine mensup olan brokoli, sağlıklı kalp ve damar sistemi için faydalı bir sebzedir. Bir fincan pişmiş brokoli, yaklaşık 1 mg demir içerir ve bu, günlük demir ihtiyacınızın %6'sını karşılar. Ayrıca brokoli, vücudunuzun demiri daha iyi emmesine yardımcı olan C vitamini açısından da oldukça zengindir. Bir porsiyon brokoli, günlük C vitamini ihtiyacınızın %112'sini karşılar.