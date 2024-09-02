Doğanın Demir Deposu Olarak Biliniyorlar: İşte Neredeyse Bütün Hastalıkları Silip Atan 5 Besin

5 - BROKOLİ

Lahana ailesine mensup olan brokoli, sağlıklı kalp ve damar sistemi için faydalı bir sebzedir. Bir fincan pişmiş brokoli, yaklaşık 1 mg demir içerir ve bu, günlük demir ihtiyacınızın %6'sını karşılar. Ayrıca brokoli, vücudunuzun demiri daha iyi emmesine yardımcı olan C vitamini açısından da oldukça zengindir. Bir porsiyon brokoli, günlük C vitamini ihtiyacınızın %112'sini karşılar.