Doğan Yavrusunun İmdadına Jandarma Yetişti
Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devriye görevi esnasında yaralı olarak buldukları doğan yavrusuna yardım elini uzattı.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkdağ köyü mevkiinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında arazide yaralı doğan yavrusuyla karşılaştı.
Yaralı kuşa ilk müdahalesini yapan jandarma ekipleri, tedavisinin devamı ve doğal yaşam alanına bırakılması için Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: İHA
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