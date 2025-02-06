Doğal Sağlık İksiri Olarak Geçiyor: Aç Karnına İçildiğinde Tepeden Tırnağa Yeniliyor

Ayurveda tıbbı, Hint bektaşi üzümü olarak da bilinen amla'yı bir iksir olarak kabul eder. Besin açısından yoğun olan bu meyve, C vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir ve bu da onu genel sağlığınız için son derece faydalı kılar. Yüzyıllardır Ayurveda tıbbında kullanılan ve özellikle aç karnına tüketilen amla suyu, vücuda adeta bir şifa deposu sunar.



