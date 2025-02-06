Doğal Sağlık İksiri Olarak Geçiyor: Aç Karnına İçildiğinde Tepeden Tırnağa Yeniliyor
Hint Bektaşi Üzümü ve diğer adıyla Amla olarak bilinen bu meyve Ayurveda tıbbı tarafından adeta bir sağlık iksiri olarak kabul ediliyor. Faydaları saymakla bitmeyen amla, özellikle aç karnına içildiğinde vücudu şifa deposu haline getiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ayurveda tıbbı, Hint bektaşi üzümü olarak da bilinen amla'yı bir iksir olarak kabul eder. Besin açısından yoğun olan bu meyve, C vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir ve bu da onu genel sağlığınız için son derece faydalı kılar. Yüzyıllardır Ayurveda tıbbında kullanılan ve özellikle aç karnına tüketilen amla suyu, vücuda adeta bir şifa deposu sunar.
TEPEDEN TIRNAĞA VÜCUDU YENİLİYOR
International Journal of Pharmaceuticals'da yayınlanan bir araştırmaya göre amla, mevsimsel grip ve enfeksiyonları önlemeye yardımcı olabilecek güçlü antiinflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Nemlendirici özelliğinden dolayı cilde ve saça da faydalıdır. Genel olarak amla, normal beslenmenize dahil edilmesi gereken bir süper besindir. Düzenli tüketildiğinde amla vücudu tepeden tırnağa yeniler.
AMLA SUYUNUN FAYDALARI NELER?
C vitamini deposu olan amla, vücudun hastalıklara karşı direncini artırır.
Mide asitlerinin dengelenmesine yardımcı olarak sindirim sistemini rahatlatır.
Antioksidan özellikleri sayesinde cildi korur ve gençleştirir.
Saç köklerini besleyerek saç dökülmesini önler ve saçların daha sağlıklı uzamasını sağlar.
A vitamini açısından zengin olduğu için göz sağlığını korur.
Kan şekerini düzenleyerek diyabet riskini azaltır.
Kolesterol seviyesini düşürerek kalp hastalığı riskini azaltır.
Vücuda enerji verir ve yorgunluğu giderir.
Adaptojen özellikleri sayesinde stresi azaltır ve ruh halini dengeler.
Toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.
Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi destekler.
Anti-inflamatuar özellikleri sayesinde eklem ağrılarını dindirir.
EVDE AMLA SUYU NASIL HAZIRLANIR?
Amla suyunu hazırlamak oldukça basittir. Birkaç adet amlayı iyice yıkayıp çekirdeklerini çıkarın. Daha sonra küçük parçalar halinde doğrayıp bir blenderda suyla birlikte püre haline getirin. Elde ettiğiniz karışımı süzerek içebilirsiniz. Dilerseniz içine bal veya zencefil ekleyerek damak zevkinize göre tatlandırabilirsiniz.