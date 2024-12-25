Doğal Gaz Faturasını Yarıya İndirecek Yöntem: Koli Bandı Taktiği
ABD'li bir içerik üreticisi, artan ısınma masraflarından şikayet ederken, faturaları yarıya düşürmek için uyguladığı koli bandı taktiğini paylaştı. Kısa sürede video her yerde viral oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Soğuk kış günlerinde artan doğal gaz faturalarıyla mücadele eden milyonlarca insan için umut ışığı ABD'den geldi. Sosyal medyada viral olan bir yöntemle, evindeki faturaları yarıya düşüren bir içerik üreticisi, dünyanın dört bir yanından büyük ilgi gördü.
ABD’li içerik üreticisi, evine gelen 40 dolarlık faturanın ardından yalnızca birkaç kuruş harcayarak bu durumu tersine çevirebileceğini öne sürdü. Connecticut'ta yaşayan Brad adlı içerik üreticisi, evdeki pencerelerin etrafına koli bandı yapıştırarak, dışarıdan içeriye giren soğuk havayı engellemeyi başardı. Bu basit yöntem sayesinde, faturasını önemli ölçüde düşürdüğünü belirten Brad, deneyimini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşınca büyük ilgi gördü.
KOLİ BANDI NE İŞE YARAR?
Pencerelerdeki en ufak boşluklar bile, evin iç sıcaklığının dışarıya kaçmasına neden olur. Koli bandı, bu boşlukları kapatarak evin daha iyi yalıtılmasını sağlar.
Soğuk hava, pencerelerdeki boşluklardan içeri girerek ortam sıcaklığını düşürür. Koli bandı, bu hava akışını engelleyerek ısı kaybını azaltır.
Soğuk havalarda pencerelerde sıklıkla görülen yoğuşma, duvarlarda küf oluşumuna ve sağlık sorunlarına neden olabilir. Koli bandı, bu sorunu da ortadan kaldırarak daha sağlıklı bir yaşam alanı sunar.