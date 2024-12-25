Doğal Gaz Faturasını Yarıya İndirecek Yöntem: Koli Bandı Taktiği

KOLİ BANDI NE İŞE YARAR?

Pencerelerdeki en ufak boşluklar bile, evin iç sıcaklığının dışarıya kaçmasına neden olur. Koli bandı, bu boşlukları kapatarak evin daha iyi yalıtılmasını sağlar.

Soğuk hava, pencerelerdeki boşluklardan içeri girerek ortam sıcaklığını düşürür. Koli bandı, bu hava akışını engelleyerek ısı kaybını azaltır.

Soğuk havalarda pencerelerde sıklıkla görülen yoğuşma, duvarlarda küf oluşumuna ve sağlık sorunlarına neden olabilir. Koli bandı, bu sorunu da ortadan kaldırarak daha sağlıklı bir yaşam alanı sunar.