Doğal Gaz Faturasını 200 TL Birden Düşürecek Yöntem: Peteğin Yanına 1 Pet Şişe Koyun
Soğuk havalarla birlikte ısınma maliyetleri hızla artarken, evde uygulayabileceğiniz küçük ama etkili bir yöntem ortaya çıktı. İlk bakışta tuhaf görünebilir ancak bir plastik şişeyi suyla doldurup peteğin yanına koymak, ısınma maliyetini ciddi bir şekilde düşürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yükselen doğal gaz fiyatlarıyla birlikte ısınma maliyetleri her geçen gün daha da artıyor. Bu durum, bir çok kişinin bütçelerini zorluyor. Ancak, evimizde bulunan basit bir nesne, bu soruna oldukça etkili bir çözüm sunacak. Pet şişe ile doğal gaz faturasını yarı yarıya düşürebileceksiniz.
İlk bakışta tuhaf görünebilir ancak bir plastik şişeyi suyla doldurup peteğin yanına koymak, evimizi daha sıcak tutmanın ve ısınma maliyetlerini düşürmenin oldukça etkili bir yolu. Bu yöntemin arkasındaki sır, suyun yüksek ısı kapasitesine dayanıyor.
Su, ısıyı emme ve yavaşça bırakma konusunda oldukça yetenekli bir madde. Bu özelliği sayesinde, ısıtıcımız çalışırken su, üretilen ısıyı emerek adeta bir termal pil gibi davranıyor. Isıtıcı kapandığında ise su, emdiği ısıyı yavaş yavaş ortama yayarak odanın daha uzun süre sıcak kalmasını sağlıyor.