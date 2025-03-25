Doğal Antibiyotik Olarak Biliniyor, Yılın Sadece 60 Günü Hasat Ediliyor: Kilosu 50 TL’den Satılıyor

BİRÇOK YEMEKTE KULLANILIYOR

Lezzeti ve faydalarıyla sofralardaki yerini alan çiriş otu, bölge mutfağında önemli bir yere sahip. Yumurtalı kavurma, çorba, sulu yemekler, pilav ve börek gibi birçok yemekte kullanılan bu şifalı bitki, bahar aylarında sofraları süsleyen en özel lezzetlerden biri olarak öne çıkıyor.