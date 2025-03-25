Doğal Antibiyotik Olarak Biliniyor, Yılın Sadece 60 Günü Hasat Ediliyor: Kilosu 50 TL’den Satılıyor
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde doğal olarak yetişen ve halk arasında "doğal antibiyotik" olarak bilinen çiriş otu, baharın gelişiyle birlikte tezgahlardaki yerini aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Şifalı özellikleriyle dikkat çeken bu bitki, pazarlarda kilogramı 40-50 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.
BAĞIŞIKLIĞI ZIRH GİBİ KORUYOR
Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirdiği, idrar yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği ve yüksek C vitamini içeriğiyle dikkat çeken çiriş otu, bölge halkı tarafından yoğun ilgi görüyor. Mart ayının ortalarından itibaren taşlık ve çalılık alanlardan toplanan bitki, temizlenip ayıklandıktan sonra satışa sunuluyor.
BİRÇOK YEMEKTE KULLANILIYOR
Lezzeti ve faydalarıyla sofralardaki yerini alan çiriş otu, bölge mutfağında önemli bir yere sahip. Yumurtalı kavurma, çorba, sulu yemekler, pilav ve börek gibi birçok yemekte kullanılan bu şifalı bitki, bahar aylarında sofraları süsleyen en özel lezzetlerden biri olarak öne çıkıyor.