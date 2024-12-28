Doğal Antibiyotik... Bu Yemek Bir Kentimizde Sadece Kışın Yapılıyor, Sakatat Tüketmeyenler İçin Harika Bir Alternatif

SAKATAT TÜKETMENLERE ALTERNATİF

Şiveydiz yemeğinin faydalarını anlatan usta Yılmaz, “Şiveydiz doğal bir yemek olduğu için grip ve soğuk algınlığına iyi geliyor. Soğan ve sarımsaklı bir yemek olduğu için yerli ve yabancı turistler ilk etapta çekimser davranıyor. Fakat tadına baktıktan sonra çok beğeniyorlar. Bu yemek sadece kış ayında tüketiliyor. Kelle paça gibi sakatat tüketmeyenler vatandaşlar için güzel bir alternatif” şeklinde konuştu.