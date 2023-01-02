DNA araştırmasından şaşırtan sonuç: Türkler en çok o millete benziyor
Türkiye, ABD ve İngiltere'nin ortak yürüttüğü bir bilimsel araştırmaya göre Türklerin genetik olarak en çok hangi topluma benzediği tespit edildi.
Çalışma, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü öncülüğünde; Koç Üniversitesi Suna İnan Kıraç Vakfı Sağlık Bilimleri, Rockefeller Üniversitesi, Yale Üniversitesi, Cardiff Üniversitesi ve Icahn School of Medicine at Mount Sinai Üniversitesi’nin katılımı ile gerçekleşti.
4 BİNDEN FAZLA KİŞİ İNCELENDİ
Türklerin köken olarak en çok hangi topluma yakın olduğunu belirlemek için 81 ilden yaklaşık 4 bin kişinin DNA’sı araştırıldı.
Projenin koordinatörlerinden birisi olan Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik, çalışma hakkında şunları söyledi "Çalışmamızın sonuçları, Türkiye'nin genetik açıdan bir bütünlük arz ettiğini ve yüksek düzeyde genetik çeşitlilik içerdiğini ortaya koydu."
İTALYA VE İSPANYA İLE GENLERİMİZ BENZİYOR
Anadolu’nun Asya, Avrupa ve Afrika arasında köprü görevi gördüğünü belirten Özçelik "Filogenetik yönden de Türk toplumu bu köprü vazifesinin etkilerini yansıtmakta. Türk toplumunun özellikle İtalya'nın Toskana bölgelerinde yaşayan insanlarla yakın bir ilişkiye sahip olduğu izlendi.