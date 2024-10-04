Dizel Araçlarda Sakın Bunu Yapmayın: 30 Yıllık Sanayi Ustası Açıkladı
30 yıllık sanayi ustası Bilal Öner, dizel araç sahiplerini uyardı. Motor performansı ve yakıt tasarrufunu ciddi anlamda etkilediğini belirten Öner, kimsenin bilmediği o detayı açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dizel araçların partikül filtrelerinin bakımı, motor performansı ve yakıt tasarrufu açısından hayati öneme sahip. Sanayi ustaları, bakımını yapmayan araç sahiplerine önemli bir uyarıda bulunarak, ihmallerinin yüksek maliyetlere yol açabileceğini belirtti. 30 yıllık sanayi ustası Bilal Öner, yetersiz bakım, aracın fazla yakıt tüketmesine, çekişin düşmesine, motor sesinin artmasına neden olabiliceğini açıkladı.
KISA MESAFE SÜRÜŞLERDE BÜYÜK SORUN OLUŞTURUYOR
Oto tamircisi Bilal Öner, kirli yakıtın partikül filtresinin tıkanmasının en büyük nedenlerinden biri olduğunu ifade etti. Özellikle dar alanlarda sürekli vites değişimi yapmanın ve kısa mesafe sürüşlerin de bu durumu hızlandırdığını söyledi.
Yetkili servislerin 80 bin kilometrede filtre değişimini önerdiğini belirten Öner, değişim işleminin oldukça maliyetli olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle, temizlik uygulamasını devreye aldık" dedi.
TÜM EGZOZ SİSTEMİ TEMİZLENİYOR
Öner, partikül filtresinin tıkanması halinde aracın yakıt tüketiminin artacağını, çekişin düşeceğini ve motor sesinin yükseleceğini kaydetti. Temizlik işleminin ise oldukça pratik olduğunu, sadece egzoz müşürünün sökülerek ilaçların gönderildiğini açıkladı. Bu sayede, ilaç partikül filtresinden geçerek tüm egzoz sistemini temizliyor.
100 BİN KİLOMETREDE BİR YAPILMASI GEREKİYOR
"Temizlik işlemi motor gürültüsünü azaltır, aracın havayı daha rahat dışarı atmasını sağlar, yakıt tasarrufu yapar ve çekişi artırır" diyen Öner, temizliğin 100 bin kilometrede bir yapılmasını öneriyor. Ayrıca, kaliteli yakıt kullanmanın da önemine dikkat çekti.