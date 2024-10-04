Dizel Araçlarda Sakın Bunu Yapmayın: 30 Yıllık Sanayi Ustası Açıkladı

KISA MESAFE SÜRÜŞLERDE BÜYÜK SORUN OLUŞTURUYOR

Oto tamircisi Bilal Öner, kirli yakıtın partikül filtresinin tıkanmasının en büyük nedenlerinden biri olduğunu ifade etti. Özellikle dar alanlarda sürekli vites değişimi yapmanın ve kısa mesafe sürüşlerin de bu durumu hızlandırdığını söyledi.