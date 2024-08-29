Diyeti Bıraktıktan Sonra Verilen Kiloları Geri Almamak İçin Bu Yiyecekleri Tüketmelisiniz

Oldukça zor şartlar altında uygulanan uzun süreli diyetler, önemli kilo kayıplarına neden olsa da, insanların büyük bölümü diyeti bıraktıktan sonra verdiği kiloların bir kısmını ya da tamamını geri alabiliyor.



Bu durum, birçok insanın diyete başlama aşamasında motivasyonunu kırarken, beslenme uzmanları yaygın olarak görülen sorunun önüne geçebilmek için yapılması gerekenleri sıraladı. Paylaşılan listede yer alan yiyecekler, hem diyet aşamasında hem de sonrasında kilo alınmasını engellemek için oldukça önemli.



İşte diyet sonrasında uzun bir süre daha düzenli olarak tüketmeniz gereken yiyecekler...