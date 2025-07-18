Diyet Yaparken Bu Kuruyemişleri Sakın Yemeyin! Zayıflamak İsterken Kilo Aldırıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyet yaparken sağlıklı atıştırmalıklar arayanların ilk tercihi genellikle kuruyemişler oluyor. Ancak beslenme uzmanları, sanıldığı kadar masum olmayan bazı kuruyemiş çeşitlerinin kilo vermeyi zorlaştırabileceği ve sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle işlenmiş, tuzlu ya da şekerli olanlar gizli bir tehlike barındırıyor.

TUZLU KURUYEMİŞLER GİZLİ SODYUM BOMBASI

Tuzlu kuruyemişler, lezzetli olmalarına rağmen yüksek sodyum içeriğiyle sağlık açısından ciddi riskler taşıyor. Aşırı tuz tüketimi;

Tansiyonun yükselmesine,

Kalp ve damar hastalıklarının tetiklenmesine,

Böbrek fonksiyonlarında bozulmalara,

Vücutta ödem ve şişlik oluşumuna yol açabiliyor.

Uzmanlar, bir avuç tuzlu kuruyemişin, bazen bir paket cips kadar tuz içerebileceğini belirtiyor.

ŞEKERLE VE UNLA KAPLANAN KURUYEMİŞLERDEN KAÇININ

Kuruyemişlerin çikolata, şeker, un ya da ekmek kırıntısıyla kaplanarak sunulan çeşitleri ise sağlıklı atıştırmalık olmaktan çıkıyor. Bu tür ürünler:

Yüksek şeker,

Trans yağ,

Katkı maddeleri içeriyor.

Bu katkılar yalnızca kilo alımını artırmakla kalmıyor; aynı zamanda kalp sağlığını tehdit ediyor.

KIZARTILMIŞ KURUYEMİŞLER BESİN DEĞERİNİ YİTİRİYOR

Kalitesiz yağlarda kızartılan kuruyemişler, ısıl işlemle hem faydalı yağ asitlerini hem de E vitamini gibi önemli antioksidanları kaybediyor. Bu da kalp ve damar sağlığı açısından zararlı bir duruma yol açabiliyor.

DİYETTE HANGİ KURUYEMİŞLER TERCİH EDİLMELİ?

Uzmanlar, diyet yapanların kuruyemiş tercihlerini çiğ ve tuzsuz olanlardan yana kullanmaları gerektiğini vurguluyor. Doğal haliyle tüketilen kuruyemişler:

Kalp sağlığını destekler,

Bağışıklık sistemini güçlendirir,

Tokluk hissi sağlar.

En çok önerilen sağlıklı kuruyemişler arasında:

Çiğ badem

Ceviz

Fındık

Kaju

Brezilya fıstığı

Pekan cevizi yer alıyor.

DOĞAL OLANI SEÇ, SAĞLIĞI KORU

Diyet sürecinde bilinçli kuruyemiş tüketimi büyük önem taşıyor. Uzmanlar, paketli ürünlerin etiketlerinin dikkatle okunmasını, katkı maddesi içermeyen, kavrulmamış ve tuzsuz ürünlerin tercih edilmesini öneriyor. Böylece hem sağlıklı beslenmek hem de forma girmek mümkün hale geliyor.

Kaynak: Haber Merkezi