Diyarbakır'da tohumunu bulan ekti, boyu 2 metreyi geçti: Görenler şaşkın!

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde ata tohumu eken çiftçinin yüzü gülüyor.

Çüngüş ilçesi Yukarışehler köyünde çiftçilik yapan Hasan Çelik, bu yıl ektiği ata tohumlarının boyunun 2 metreye yaklaştığını söyledi.

"ATA TOHUMU BUĞDAYA YÖNELECEĞİZ"

Çelik, "Tarlalarımıza bu yıl ata tohumu buğday ektik. Geçen yıl bulduğumuz ata tohumunu çoğaltmayı hedefliyoruz. Bölgemizde ilk defa geçen yıl ekim yaptık. Yaptığımız ekimden beklentimizin üzerinde verim aldık. Bu bizleri daha çok ekim yapmaya sevk etti. Bu yıl 15 dönümlük arazime ata tohumu buğday ektim. 2023 Kasım ayında tohumu toprakla buluşturduk. Buradan elde edeceğimiz tohumları arttıracağız. Böylelikle ata tohumu buğdaya yöneleceğiz" dedi.

"BU DURUM GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR"

"Ekim yaptıktan sonra gübre ve ilaçlama yapmamamıza rağmen buğdayımız yaklaşık 2 metreye ulaştı" diyen Çelik, "Bu durum görenleri şaşırtıyor. Biz de emeklerimizin karşılığını alacağımız için mutluyuz. Temmuz ayında başaklar olgunlaştıktan sonra buğdayımızı biçeceğiz. Bereketli bir yıl olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

KİMYASAL MADDE KULLANILMIYOR

Ata tohumu buğdayın özelliğinin ekildikten sonra hiçbir şekilde kimyasal madde kullanılmadan organik yetiştiği belirtildi.

Ata tohumu buğdayın faydaları:

- Daha sağlıklı gıda: Ata tohumu buğdaydan yapılan ekmek ve diğer ürünler, modern buğdaydan yapılan ürünlere kıyasla daha sağlıklıdır,

- Çevre dostu: Ata tohumu buğdaylar, modern buğdaylara kıyasla daha az kimyasala ihtiyaç duyduğu için çevreye daha az zarar verir,

- Gıda egemenliği: Ata tohumu buğdaylar, gıda egemenliğini korumaya yardımcı olur. Bu tohumlar, büyük tohum şirketlerine bağımlılığı azaltır ve çiftçilere daha fazla kontrol sağlar.

Kaynak: Gerçek Gündem