Dişleri İnci Gibi Beyaz Yapıyor! Çöpe Atarken İki Kere Düşünün

Diş sararmaları, çay ve kahve tüketimi gibi birçok faktöre bağlı olarak gelişebilir ve hem estetik hem de ağız sağlığı açısından sorun oluşturabilir. Diş beyazlatma işlemleri genellikle maliyetli olabilir, ancak evde uygulayabileceğiniz pratik yöntemler mevcut. İşte, diş sararmalarıyla başa çıkmanıza yardımcı olabilecek bir besin ve onun diş sağlığına faydaları…

ANINDA BEYAZLATIYOR

Diş sağlığını korumak ve diş beyazlığını sağlamak için evde kullanabileceğiniz besinlerden biri cevizdir. Ancak ceviz içi yerine, ceviz kabuğu diş beyazlatmada daha etkili bir seçenek olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, ceviz kabuğundan hazırlanacak bir kürün diş beyazlatma konusunda oldukça başarılı olduğunu belirtiyor. Bu işlemi gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit: 50 gram ceviz kabuğu ve 1 bardak su.

Kaynak: Gerçek Gündem