Dışı Diken, İçi Şifa Dolu: Yiyenin Bağırsaklarını Harıl Harıl Çalıştırıyor, Kabızlığı Anında Kesiyor
Akdeniz'in gizli hazinesi olarak bilinen dışı dikenli ama içi şifa dolu dikenli incir, yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemini destekliyor, kabızlık sorununu anında çözüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Mersin'in kıyı şeridinde doğal olarak yetişen, son dönemde pazarlarda sıklıkla karşımıza çıkan meyve, şifa kaynağı olarak öne çıkıyor. Akdeniz'in gizli hazinesi olarak bilinen dışı diken, içi şifa dolu dikenli incir, hem lezzetiyle hem de içeriğindeki zengin besin değerleriyle sofralarımıza konuk oluyor. Yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemini destekleyen bu meyve, kabızlık sorununu anında çözüyor ve vücudun ihtiyaç duyduğu birçok vitamini barındırıyor. İşte dikenli incirin sağlığımıza olan mucizevi etkileri...
DİKENLİ İNCİRİN FAYDALARI NELER?
Yüksek lif içeriği sayesinde dikenli incir, sindirim sistemini düzenleyerek kabızlık gibi sorunların önüne geçer. Bağırsak sağlığını koruyarak daha rahat bir sindirim süreci yaşamanızı sağlar.
BAĞIŞIKLIĞI DEMİR GİBİ GÜÇLENDİRİYOR
C vitamini deposu olan dikenli incir, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde vücudu serbest radikallere karşı korur ve bağışıklık sistemini destekler.
Dikenli incir, kalp sağlığı için de oldukça faydalıdır. İçeriğindeki potasyum ve magnezyum sayesinde kan basıncını düzenler ve kalp ritmini dengeler. Aynı zamanda, kötü kolesterol seviyesini düşürerek kalp hastalığı riskini azaltır.
KEMİKLERİ DEMİR GİBİ GÜÇLENDİRİYOR
Kalsiyum ve magnezyum açısından zengin olan dikenli incir, kemik sağlığını korur ve güçlendirir. Özellikle menopoz döneminde yaşanan kemik erimesine karşı koruyucu etkisi vardır.
Dikenli incir, cildin yenilenmesine yardımcı olan antioksidanlar içerir. Bu sayede ciltteki yaşlanma belirtilerini geciktirir ve daha genç bir görünüm sağlar.
Düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerini yavaşça yükseltir ve insülin direncini azaltır. Bu nedenle diyabet hastaları için ideal bir besin kaynağıdır.