Dişi, Ameliyatla Burnundan Çıkarıldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesinde, yanak sinüsüne doğru büyüyen diş kisti nedeniyle estetik bozulma yaşayan 25 yaşındaki Beyza Eminç’e, endoskopik yöntemle başarılı bir operasyon yapıldı. Başarılı operasyon ile diş burundan çıkarılırken, Beyza Eminç, diş kistinden kurtuldu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Bölümünden Prof. Dr. Erdem Eren, “Diş kistleri, tedavi edilmediğinde ağız içinde büyüyerek dişleri ittirip çevre dokulara baskı yapabiliyor ve yüz şeklinde bozulmalara yol açabiliyor. Beyza Hanım’da da benzer bir tablo oluşmuştu; yan sinüse baskı yapmaya başlayan kist, yüz yapısında şekil bozuklukları oluşturmaya başlamıştı” dedi.

“DÜŞÜNDÜĞÜM GİBİ OLMADI”

Prof. Dr. Erdem Eren, kistin geniş olması nedeniyle cerrahi müdahalenin özen ve deneyim gerektirdiğini belirtti. Eren, “Yaklaşık 3 saatlik operasyon ile tampon kullanılmadan diş, başarılı bir şekilde hastanın burnundan çıkarıldı” ifadelerini kullandı. Ameliyat sonrasında duygu ve düşüncelerini paylaşan Beyza Eminç ise, “Ameliyatım çok iyi geçti. İyileşme sürecimden çok korkmuştum ama düşündüğüm gibi olmadı. Şimdi çok iyiyim. Kesi olmadan atlatabilmek inanılmazdı” diye konuştu.