Dinlenme Tesisinde Büyük Hırsızlık!

Ankara-Niğde Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde yaşanan üzücü olayda, Melis A. isimli vatandaşın otobüsten inerken yanına almayı unuttuğu çantasındaki yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ziynet eşyası çalındı.

Dinlenme Tesisinde Büyük Hırsızlık!

Niğde'den Bursa'ya giden Melis A., yolcu otobüsünün mola verdiği tesiste, içerisinde altınlarının olduğu çantayı unuttu. Bursa'da otobüsten inince çantasının olmadığını fark eden Melis A., durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Şereflikoçhisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, tesise gidip inceleme yaptı. Jandarma çantaya ulaşırken, içindeki 8 gram altın, 4 yarım altın, 4 ata altını, 2 tam altın ve 13 çeyrek altının çalındığı belirlendi.

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri 500 bin lira değerindeki altınları çalan şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

Kaynak: DHA

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