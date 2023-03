Dinlediği şarkı, kaybettiği hafızasını geri getirdi

The Guardian’ın “Beni değiştiren an” köşesi için hafıza kaybı ve yeniden hatırlama sürecini anlatan Thomas Leeds, 19 yaşında geçirdiği ağır trafik kazasında tüm hafızasını kaybetti.

Leeds, kazadan sonra hastane odasında uyandığında geçmişine dair her şeyi unuttuğunu, hayata dair de öğrendiği pek çok şeyin aklında olmadığını anlattı.

İyileşme dönemi boyunca ailesinin kendisine destek olduğunu söyleyen Leeds, yıllar içinde geçmiş anılarını bir daha asla hatırlayamayacağını kabullendiğini söyledi.

Uzun bir süre çocukluğunu geçirdiği yerlere giderek hatırlamaya çalışan Leeds, 30 yaşına girmeden önceki gece doğum gününü planlarken hayatı değişti.

Doğum günü için 1980’ler teması seçen Leeds, şarkı listesini hazırlarken bir şarkının onu geçmişe götürebildiğini fark etti. Waterboys’un The Whole of the Moon isimli şarkısıyla Leeds bir anda geçmişine dönebildi.

Yaşadıklarını kitaplaştıran Leeds, The Guardian için şu ifadeleri kaleme aldı:

“Çok kısa bir andı ama benimdi ve bu her şeyi değiştirdi. İçimde bir alev yaktı ve bir hikaye fikri kafamda patladı. Yeniden yazmayı öğrenmenin zor olacağını biliyordum ama imkansız değildi. Ve eğer bir şey imkansız değilse, o zaman yapabilirsin.”