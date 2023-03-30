Dinlediği şarkı, kaybettiği hafızasını geri getirdi

19 yaşında geçirdiği trafik kazası nedeniyle hafızasını kaybeden ve tüm çocukluğu silindikten sonra hayata en baştan başlamak zorunda kalan bir adam, 30 yaşında geldiğinde bir şarkıyla geçmişini hatırladı.

Son Güncelleme:
Dinlediği şarkı, kaybettiği hafızasını geri getirdi

The Guardian’ın “Beni değiştiren an” köşesi için hafıza kaybı ve yeniden hatırlama sürecini anlatan Thomas Leeds, 19 yaşında geçirdiği ağır trafik kazasında tüm hafızasını kaybetti.

Leeds, kazadan sonra hastane odasında uyandığında geçmişine dair her şeyi unuttuğunu, hayata dair de öğrendiği pek çok şeyin aklında olmadığını anlattı.

İyileşme dönemi boyunca ailesinin kendisine destek olduğunu söyleyen Leeds, yıllar içinde geçmiş anılarını bir daha asla hatırlayamayacağını kabullendiğini söyledi.

Uzun bir süre çocukluğunu geçirdiği yerlere giderek hatırlamaya çalışan Leeds, 30 yaşına girmeden önceki gece doğum gününü planlarken hayatı değişti.

Doğum günü için 1980’ler teması seçen Leeds, şarkı listesini hazırlarken bir şarkının onu geçmişe götürebildiğini fark etti. Waterboys’un The Whole of the Moon isimli şarkısıyla Leeds bir anda geçmişine dönebildi.

Yaşadıklarını kitaplaştıran Leeds, The Guardian için şu ifadeleri kaleme aldı:

“Çok kısa bir andı ama benimdi ve bu her şeyi değiştirdi. İçimde bir alev yaktı ve bir hikaye fikri kafamda patladı. Yeniden yazmayı öğrenmenin zor olacağını biliyordum ama imkansız değildi. Ve eğer bir şey imkansız değilse, o zaman yapabilirsin.”

Son Güncelleme:
Damarları yenileme etkisi kanıtlandı. Bir iki tanesi bile kalıntıları siliyor Damarları yenileme etkisi kanıtlandı. Bir iki tanesi bile kalıntıları siliyor
Faydası saymakla bitmiyor: Kuzu göbeği mantarının fiyatı dudak uçuklattı! Kuzu göbeği mantarının fiyatı dudak uçuklattı!
Yaşamlarında mutlaka zengin olacak 5 burç! Çok şanslılar Yaşamlarında mutlaka zengin olacak 5 burç! Çok şanslılar
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Bugün seçim olsa hangi ittifak nerelerde kazanıyor: İşte il il sonuçlar! Bugün seçim olsa hangi ittifak nerelerde kazanıyor: İşte il il sonuçlar!
Mart ayının son anketi: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! Mart ayının son anketi: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!
Ankette durum 'bıçak sırtı': Kılıçdaroğlu - Erdoğan yarışında son durum ne, İnce oyları nasıl etkiliyor? Kılıçdaroğlu - Erdoğan yarışında durum ne, İnce oyları nasıl etkiliyor?
Muharrem İnce'yi yalanlayan anket: Twitter hesabından paylaştı Muharrem İnce'yi yalanlayan anket: Twitter hesabından paylaştı
Konsensus Araştırma Genel Müdürü Sarı: Cumhur İttifakı'nda Erdoğan'a oy vermeyeceklerin sayısı arttı Cumhur İttifakı'nda Erdoğan'a oy vermeyeceklerin sayısı arttı