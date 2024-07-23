Etkisi 3 Gün Sürecek: Dinçer Güner Uyardı, Sakın Bunu Yapmayın!

Ünlü astrolog Dinçer Güner, 3 güne dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Acımasızlıklarla yüzleşme zamanının geldiğini söyleyen Güner, "Güneş ile Pluton karşı karşıya olacaklar" dedi.

Güner, "Kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterin" ifadelerini kullandı.

Dinçer Güner'in sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama şöyle:

"Güneş ile Pluton karşı karşıya olacaklar. Etki süresi 3 gün.

Bugün otorite figürler, baba veya eş ile kriz durumlar meydana gelebilir, güç çekişmeleri, iktidar savaşına girebilirsiniz. Kendinize karşı acımasızlık yapmayın, başkalarına da. Bugünlerde duygular ikinci planda kalabilir ve acımasız, sert duygular daha rahat ortaya çıkabilir.

Kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterin. İşlerinizi büyük bir gizlilik içinde yürütebilirsiniz, gizli anlaşmalar yapabilir, hayatınıza dair gizli özel konulara eğilebilirsiniz. Babanın sağlığı ile ilgili olumsuz birkaç gün olabilir. Öfke, şiddet, kıskançlık, bu duygulardan uzak durulmasında yarar vardır. Başarı konusunda kendi kendinize yapabileceğiniz bir baskı söz konusu olabilir, kendinize haksızlık etmeyin. Siz de manipüle eden ve zorlayıcı davranışlar gösterebilirsiniz. Asıl mesele güç dengesini iyi kurmaya çalışmaktır.

Kırgınlık yaşamak ve ilişkilerde zedelenme yaşanması olasıdır. Hırsları olan veya sizden gizlediği gündemlerle hareket etmeye yeltenen kişilerle karşılaşabilirsiniz Kendi içimizdeki en karanlık ve bilinçaltı kalıplarımızla yüzleşmek zorunda kalabiliriz. Bu, eski alışkanlıkları ve kalıpları yıkmak içinde iyi bir zaman."