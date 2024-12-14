Dilinize Dolanıp Aklınızdan Çıkmayan Şarkılardan Kurtulmanın Yolu! Anında Unutacaksınız

Uzmanlar, sürekli kulakta dolaşan ve dile dolanan bu ilginç fenomenin bilimsel arka planını ve çözüm yöntemlerini anlattı. Boston’daki Brigham and Women’s Hastanesi’nden Dr. Samata Sharma, kulak kurtlarının aslında beynimizin işitsel imgeleme kapasitesinden kaynaklandığını belirtiyor.

İşitsel korteksin, beynin temporal lobunda yer aldığını ifade eden Sharma, "Tanıdık bir melodi bir kez duyulduğunda, beyniniz şarkının geri kalanını tahmin eder ve eksik parçaları doldurmaya çalışır. Bu süreç, beynin ilgili bölgelerinin aşırı aktif hale gelmesine neden olur" diyor.

REKLAM FİRMALARININ STRATEJİSİ

Özellikle basit melodilere ve akılda kalıcı ritimlere sahip şarkılar, bu fenomeni tetikliyor. Sharma, "Şarkının en akılda kalıcı kısmı genellikle nakarattır ve bu bölüm tekrar tekrar beynimizde çalar. İşte bu nedenle reklam satış stratejilerinde oldukça etkilidir" dedi.