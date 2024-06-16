Fark bulmaca oyunlarını düzenli olarak çözmek, kişinin hem görsel zekasını güçlendirir hem de pratik düşünme yetilerini arttırmada etkili bir rol oynar.

Pek çok kişi tarafından sevilen fark bulmaca alıştırmalarına bir yenisi eklendi. Dil çıkarmış iki sevimli köpek arasında 3 fark bulunuyor.

Dil çıkarmış iki sevimli köpek arasındaki 3 farkı 7 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu olduğu ortaya çıktı.

Peki ya resimdeki dil çıkarmış iki sevimli köpek arasındaki 3 farkı bulabildiniz mi? Eğer bulamadıysanız işte yanıtlar...