Dikkat Edilmezse Zehirliyor! Ispanak Nasıl Temizlenmeli? Şefler Açıkladı

Ispanakları Ayırın: Ispanakları saplarından ayırın ve köklerini kesin.

Soğuk Suyla Yıkayın: Ispanakları soğuk su altında iyice yıkayın. Bu, üzerindeki toprak, kum ve diğer kirleri temizleyecektir.

Sirke veya Limon Suyu Kullanın: Ispanakları yıkamak için sirke veya limon suyu ekleyin. Bu, pestisit ve diğer zararlı maddeleri ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır.

Tekrar Yıkayın: Ispanakları sirke veya limon suyu ile yıkadıktan sonra, tekrar soğuk su altında yıkayın.

Kurutun: Ispanakları bir salata kurutma makinesi veya havlu üzerinde kurutun.