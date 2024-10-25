Dikkat Çeken Araştırma: Hangi Ayda Doğan Çocukların Daha Zeki Olduğu Bulundu

Elde edilen bulgulara göre, Eylül ayında doğan öğrenciler, okula başladıklarında genellikle diğer öğrencilere göre daha olgun bir yaşta oluyor. Bu avantajın akademik başarıyı desteklediği düşünülüyor. Özellikle ilkokuldan üniversiteye kadar pek çok aşamada, Eylül doğumlu öğrencilerin üstün performans gösterdiği ifade ediliyor. Ağustos ayında doğan çocuklar ise araştırmaya göre akademik anlamda nispeten daha düşük bir başarı profili çiziyor.