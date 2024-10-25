Dikkat Çeken Araştırma: Hangi Ayda Doğan Çocukların Daha Zeki Olduğu Bulundu
Bilim insanları, çocukların doğum ayı ile zeka gelişimi arasında çarpıcı bir bağlantı buldu. ABD’de 1 milyon öğrenciyi kapsayan araştırma, Eylül ayında doğan çocukların okul başarılarında öne çıktığını gösteriyor.
Kaynak: Yeniçağ
Bilim insanları, çocukların doğum ayları ile zeka gelişimleri arasındaki olası ilişkiyi inceleyen çarpıcı bir araştırmaya imza attı. ABD’de yaklaşık 1 milyon öğrenci üzerinde yürütülen çalışma, çocukların doğum aylarının okul başarısı üzerinde belirgin etkileri olabileceğini ortaya koyuyor. Çalışma, özellikle Eylül ayında doğan çocukların eğitim hayatlarında daha başarılı olduklarını gösterirken, bu ayda doğan öğrencilerin okulda yüksek notlar alma eğiliminde olduklarını gözler önüne seriyor.
Elde edilen bulgulara göre, Eylül ayında doğan öğrenciler, okula başladıklarında genellikle diğer öğrencilere göre daha olgun bir yaşta oluyor. Bu avantajın akademik başarıyı desteklediği düşünülüyor. Özellikle ilkokuldan üniversiteye kadar pek çok aşamada, Eylül doğumlu öğrencilerin üstün performans gösterdiği ifade ediliyor. Ağustos ayında doğan çocuklar ise araştırmaya göre akademik anlamda nispeten daha düşük bir başarı profili çiziyor.
Yeniçağ'da yer alan habere göre, ilginç bir diğer bulgu ise spor alanındaki başarılarla ilgili. Çalışmada, Ağustos ayında doğan çocukların spor yetenekleri açısından ön plana çıktıkları belirtiliyor. Araştırmaya göre, futbol ve basketbol gibi alanlarda yıldız sporcuların büyük bir kısmı Ağustos ayında dünyaya gelmiş. Bu durum, fiziksel yeteneklerin ve çeviklik gerektiren alanlarda doğum ayının etkisi olabileceği yönündeki teorilere katkı sağlıyor.
ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'nun açıklamalarına göre, sonbahar aylarında doğan çocukların okula başlama yaşının daha büyük olması zeka gelişimini olumlu etkileyebiliyor. Erken yaşlarda eğitime başlamanın öğrenme sürecini zorlaştırdığına dikkat çeken uzmanlar, eğitimde bir yaş bile fark yarattığından, Eylül doğumluların daha olgun bir yaşta okula başlama avantajından yararlandıklarını ifade ediyor.
Sonuç olarak bu çalışma, doğum ayının yalnızca bireysel karakteristikler değil, yaşam süresi, sağlık ve başarı gibi önemli alanlarda da etkili olduğunu gösteriyor. Örneğin, sonbahar ve kış aylarında doğan bireylerin daha uzun yaşama eğiliminde oldukları yönünde bilimsel bulgular da mevcut. Bu bilgiler, çocukların eğitim ve sosyal hayatlarına dair stratejiler geliştirirken ebeveynlere ve eğitimcilere değerli bir perspektif sunuyor.