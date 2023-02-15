Dikkat: Bu yüzeyleri sakın kağıt havlu ile temizlemeyin
Kağıt havlu son dönemlerin en çok hayat kurtaran icatlarından bir tanesi olurken, bu yüzeylerin kağıt havlu ile temizlenmesi sonucun hüsrana dönüşmesine neden olabilir. Kesinlikle kağıt havluyu bu yüzeylerden uzak tutun...
Kağıt havlu bilhassa son dönemlerde pratik temizlik denildiğinde akla ilk gelen malzemelerden bir tanesi olurken, kağıt havlunun pratik temizliği bazı durumlarda olumsuz bir takım durumların açığa çıkmasına neden olabilmektedir.
Hemen hemen her yüzeyin temizliğinde kullanılan kağıt havlu bazı yüzeyler için uygun olmamaktadır. Yüzeyin direkt olarak çizilmesini tetikleyen kağıt havlunun bu yüzeylerden uzak tutulması gerekir. İşte kağıt havlu ile çizilmesi en kolay olan o yüzeyler...
Kağıt havlu temizlikte son derece pratik bir malzeme olurken, bu yüzeylerden mutlaka uzak tutulması gerekmektedir. İşte o yüzeyler;
Gözlük camlarının temizliği çoğu zaman kağıt havlu ile oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir bir durum olsa da kağıt havlu gözlük camının direkt olarak çizilmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla gözlüğünüzü kağıt havlu yerine gözlük mendiliyle temizlemeniz çok daha sağlıklı bir tercih olacaktır.