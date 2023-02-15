Dikkat: Bu yüzeyleri sakın kağıt havlu ile temizlemeyin

Gözlük camlarının temizliği çoğu zaman kağıt havlu ile oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir bir durum olsa da kağıt havlu gözlük camının direkt olarak çizilmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla gözlüğünüzü kağıt havlu yerine gözlük mendiliyle temizlemeniz çok daha sağlıklı bir tercih olacaktır.