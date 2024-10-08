Dikiz Aynasının Altındaki Küçük Mandal Meğer Bu İşe Yarıyormuş: İlk Defa Duyacaksınız

DİKİZ AYNASINDAKİ MANDAL NASIL ÇALIŞIR?

Sürücü mandalı kendine çektiğinde, dikiz aynası otomatik olarak gece moduna geçer. Bu modda, ayna gelen ışığı daha az yansıtarak, gözler üzerinde yarattığı parlama etkisini minimuma indirir. Böylece sürücüler, daha net bir görüş açısına sahip olur ve güvenli bir sürüş deneyimi yaşarlar.