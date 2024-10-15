Didim’de İlaçlama Çalışmaları Son Sürat Devam Ediyor

Didim Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında vatandaşların sağlığını tehdit eden karasinek, larva ve diğer haşerelere karşı ilaçlama faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Belediye ekiplerince foseptik ve havuz suyu birikintilerine yönelik eş zamanlı ilaçlama çalışmaları da yapılıyor.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Karasinek, larva ve diğer haşerelerin üremesini önlemek amacıyla yaz, kış ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentimizdeki foseptik ve havuz suyu birikintilerine yönelik eş zamanlı ilaçlama faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz. Kentimizin sağlığı ve temizliği için iş birliğinizi bekliyoruz” dedi.







Kaynak: ANKA