Devlet Kurumları Peşine Düştü! Kadınları Hamile Bırakması Yasaklandı

Avrupa Birliği'nde mevcut yasalar, 18 yaşından büyük kişilerin sperm bağışında bulunmasına izin verirken, sperm donörleri en fazla 12 farklı kadına, toplamda 25 çocuğu aşmayacak şekilde bağış yapabiliyor.



Ancak getirilen tüm kısıtlamalara rağmen, Hollanda'da yaşayan 42 yaşındaki müzisyen Jacob Meijer, yaptığı sperm bağışları ile yaklaşık 550 çocuğun biyolojik babası oldu.



ENSEST RİSKİ ÜLKEYİ AYAĞA KALDIRDI! ÇOCUK SAHİBİ OLMASI YASAKLANDI



Hollandalı DonorKind Vakfı, Meijer'in 550 çocuğun babası olduğunun ortaya çıkmasının ardından bu durumun ülkedeki ensest riskini artırabileceği gerekçesiyle müzisyene dava açtı.



Daha öncesinde sınırlamaların dışında çıktığı belirlenen Jonathan Jacob Meijer'in 2017 yılında yaklaşık 100 çocuğun babası olduğunun anlaşıldığı ve kurumlar tarafından kara listeye alındığı öğrenildi. 42 yaşındaki adam, bugüne kadar yapılan araştırmalara göre Hollanda'da bulunan 11 klinik için en az 13 kere sperm bağışında bulundu.



Meijer'in çocuklarının hangi ülkelerde yaşadığı da öğrenildi.





