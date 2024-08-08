Devlet Kurumları Peşine Düştü! Kadınları Hamile Bırakması Yasaklandı

Avrupa Birliği'nde yasal olan sperm bağışı, bir donörün 12'den fazla farklı kadına sperm vermesini ve toplamda 25 çocuğun üzerinde çocuk sahibi olmasını yasaklıyor. Ancak 42 yaşındaki Jacob Meijer, yaklaşık 550 çocuğun biyolojik babası olarak bu kısıtlamanın oldukça üzerine çıktı. Devlet tarafından alınan karar ile Hollandalı ismin çocuk sahibi olması yasalandı.

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Devlet Kurumları Peşine Düştü! Kadınları Hamile Bırakması Yasaklandı - Resim: 1

Avrupa Birliği'nde mevcut yasalar, 18 yaşından büyük kişilerin sperm bağışında bulunmasına izin verirken, sperm donörleri en fazla 12 farklı kadına, toplamda 25 çocuğu aşmayacak şekilde bağış yapabiliyor.

Ancak getirilen tüm kısıtlamalara rağmen, Hollanda'da yaşayan 42 yaşındaki müzisyen Jacob Meijer, yaptığı sperm bağışları ile yaklaşık 550 çocuğun biyolojik babası oldu.

ENSEST RİSKİ ÜLKEYİ AYAĞA KALDIRDI! ÇOCUK SAHİBİ OLMASI YASAKLANDI

Hollandalı DonorKind Vakfı, Meijer'in 550 çocuğun babası olduğunun ortaya çıkmasının ardından bu durumun ülkedeki ensest riskini artırabileceği gerekçesiyle müzisyene dava açtı.

Daha öncesinde sınırlamaların dışında çıktığı belirlenen Jonathan Jacob Meijer'in 2017 yılında yaklaşık 100 çocuğun babası olduğunun anlaşıldığı ve kurumlar tarafından kara listeye alındığı öğrenildi. 42 yaşındaki adam, bugüne kadar yapılan araştırmalara göre Hollanda'da bulunan 11 klinik için en az 13 kere sperm bağışında bulundu.

Meijer'in çocuklarının hangi ülkelerde yaşadığı da öğrenildi.


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