Dev Markanın Hilesi İfşa Oldu: Yoğurdun İçinden Çıkanlar Hayrete Düşürdü

Kamusonhaber'in haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşişleri önlemek amacıyla tüketiciyi aldatan gıdaları ifşalamaya devam ediyor.

Bakanlık tarafından yayımlanan 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde son olarak Türk yoğurt markası Muhittinoğlu Süt Ürünleri yer aldı. Nişasta, yoğurt gibi sür ürünlerinde yer almaması gereken bir madde olup, bu tür katkı maddelerinin kullanılması, ürünün kalitesiz ve halk sağlığı açısından tehlike oluşturduğunu gösteriyor.

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HA ÖNCE DE LİSTEDE YER ALDI

Ekim ayında da yayımlanan listede benzer bir olay ortaya çıkmıştı. O dönemde, Muhittinoğlu Süt Ürünleri'nin kaymaklı yoğurdunda da nişasta tespit edilmişti.