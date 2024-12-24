Dev Markanın Hilesi İfşa Oldu: Yoğurdun İçinden Çıkanlar Hayrete Düşürdü
Tarım ve Orman Bakanlığı, yayımladığı 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini yeni markalar ekleyerek güncelledi!
Türkiye'de hileli gıdalar listesine yeni markalar eklenmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, yayımladığı 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini yeniden derledi ve güncel listeyi paylaştı. Hepimizin bildiği ünlü yoğurt markasının içinden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi!
Kamusonhaber'in haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşişleri önlemek amacıyla tüketiciyi aldatan gıdaları ifşalamaya devam ediyor.
Bakanlık tarafından yayımlanan 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde son olarak Türk yoğurt markası Muhittinoğlu Süt Ürünleri yer aldı. Nişasta, yoğurt gibi sür ürünlerinde yer almaması gereken bir madde olup, bu tür katkı maddelerinin kullanılması, ürünün kalitesiz ve halk sağlığı açısından tehlike oluşturduğunu gösteriyor.
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HA ÖNCE DE LİSTEDE YER ALDI
Ekim ayında da yayımlanan listede benzer bir olay ortaya çıkmıştı. O dönemde, Muhittinoğlu Süt Ürünleri'nin kaymaklı yoğurdunda da nişasta tespit edilmişti.